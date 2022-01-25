Раймонд Кальюлайд: в правительстве явный управленческий кризис

Местным самоуправлениям, которые финансируются за счет того же подоходного налога, пришлось нанять больше людей для обработки этих заявлений.

В декабре этот законопроект был отклонен, а подоходный налог с получающих минимальную заработную плату работников, которым при нынешнем кризисе, безусловно, очень тяжело, по-прежнему будет взиматься, а затем частично возвращаться людям в качестве компенсации цен на электроэнергию. Кстати, чтобы получить деньги, нужно разобраться в очень сложной схеме выдачи пособий, отправить свои счета самоуправлению и заполнить заявления.

Чтобы оперативно оказать людям, и особенно семьям с низкими доходами, поддержку, в октябре мы инициировали поправку к закону, предлагающую освободить минимальную заработную плату от подоходного налога. Чем обосновано то, что в период стремительного роста цен государство забирает у работников с минимальной зарплатой часть заработанных ими средств в качестве подоходного налога?

К октябрю стало совершенно ясно, что людям нужно помогать. Весь последний месяц одна из правящих партий повсюду повторяла, что поддерживает универсальные меры — проще говоря, меры поддержки, о которых человек не должен ходатайствовать — они применяются автоматически.

Осенью мы внесли и еще одно предложение — временно освободить всех потребителей электроэнергии от платы за возобновляемую энергию. Это предложение было отклонено правящими партиями в ноябре.

Социал-демократы бьют тревогу уже с сентября. Осенью мы внесли в Рийгикогу первый соответствующий законопроект — об отмене запланированного на 1 мая 2022 года повышения акциза на электроэнергию. С таким предложением правительство вышло в ноябре. То есть еще осенью политикам из правящей коалиции казалось вполне уместным поднять весной акциз на электроэнергию, получив тем самым дополнительные поступления в госбюджет.

Если бы правительство начало разрабатывать меры поддержки осенью, или хотя бы инициировало подготовительную работу на уровне госканцелярии и министерств, общество было бы намного лучше готово к потрясшему нас всех росту цен.

Но мы не оставляем наших попыток повлиять на ситуацию и правящую коалицию. Проект социал-демократов об освобождении от подоходного налога минимальной заработной платы был внесен повторно 10 января, и мы будем вновь и вновь вносить это предложение, пока правительство не начнет думать головой, а не исходя из партийных интересов и налоговых догм предыдущих десятилетий. Помните, как один из ведущих политиков Партии реформ заявил, что с бедняков нужно собирать налоги, чтобы они ощущали связь с государством?

Однако видя, что правительство не может разработать мало-мальски эффективную модель поддержки людей, мы внесли в январе еще один законопроект — решение, разработанное по примеру Норвегии, согласно которому государство автоматически возмещает 80 % роста расходов на электроэнергию, газ и отопление.

Вместо этого простого и действенного решения Партия реформ и Центристская партия предложили свою схему, которая хороша с точки зрения возмещения счетов за газ, но для потребителей электричества оставляет желать лучшего.

При этом старая схема поддержки тоже останется в силе, так что можно предположить, что часть жителей будут считать, что им больше не нужно подавать заявление в волостную или городскую управу, и поэтому не получат деньги.

Какие уроки мы можем вынести из этой печальной истории?

Во-первых, в этот кризис страна попала из-за политиков, которые уже осенью не предвидели, что цены на электроэнергию станут серьезной проблемой, и к ее разрешению нужно быть готовыми. Политики занимались другими вещами. Наверное, партии уже давно думают только о предстоящих выборах в Рийгикогу, и, к сожалению, ни на что другое времени у них не остается.

Во-вторых, предложения оппозиции до сих пор не имеют никакого веса. Социал-демократы неоднократно предупреждали правительство, мы вносили предложения, но правящие партии, вероятно, действительно не понимали, насколько дело серьезное, и отправились на поиски воды лишь тогда, когда уже загорелась крыша.

В-третьих, у нас полностью отсутствует применяемая в Северных странах практика во время критических ситуаций искать в парламенте консенсус на максимально широкой основе. Предыдущие эстонские правительства также пытались самостоятельно справиться с коронавирусом. В Финляндии, где правительством управляют социал-демократы, еще в самом начале кризиса за стол переговоров были приглашены представители всех основных партий. Поскольку было понятно, что для народа началось очень серьезное и трудное испытание, и политические разногласия, по крайней мере, по этому вопросу должны быть на время отложены.

Всё это указывает на управленческий кризис в нашей коалиции, однако в этом нет ничего нового. Подобный кризис управления был и при предыдущем правительстве, и уже долгое время является для Эстонии нормой. Нам нужны лидеры, которые способны руководить страной гораздо лучше. Вопрос только в том, где их найти в кратчайшие сроки.