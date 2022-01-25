Кадыров объяснил слова о тратах России на ”содержание” Чечни

”Речь о 375 млрд руб. [в год]. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР [Чеченской республики], и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании”, — написал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что в указанную сумму включаются расходы на содержание территориальных подразделений федеральных органов власти (МВД, прокуратура и т.п.), Пенсионного фонда и др., передает РБК.

”Такое же содержание есть во всех регионах России”, — добавил Кадыров.

В понедельник, 24 января, в ходе выступления, которое было опубликовано в Instagram, Кадыров заявил, что Чечня и трех месяцев не сможет продержаться без российской финансовой помощи, так как федеральный центр ежегодно выделяет на содержание региона 300 млрд руб. Тогда глава Чечни не уточнил, откуда берется такая сумма. В 2020-м общие трансферты из федерального центра бюджету Чечни и территориальному фонду ОМС составили 125,6 млрд руб. Из них 100,7 млрд руб. — это дотации, субсидии и субвенции региональному бюджету из федерального центра.

Во вторник Кадыров отметил, что его слова по поводу ситуации с финансами Чечни вызвали ”массу кривотолков”, и призвал не пытаться ”поймать хайп”.

”Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, всё же будьте более объективными, профессиональными и даже… патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию”, — написал глава Чеченской Республики.

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