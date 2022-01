Meta объявила о создании самого быстрого в мире суперкомпьютера

Суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) является результатом почти двухлетней работы, осуществлявшейся командой разработчиков, часто в удаленном режиме из-за пандемии. В проект были вовлечены несколько сотен людей, включая аналитиков из компаний-партнеров — Nvidia Inc., Penguin Computing Inc. и Pure Storage Inc., заявили в Meta.