Кадыров рассказал о 300 млрд рублей на содержание Чечни. Ошибся на порядок?

"Ни газа, ни света, ни нефти"

"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит", — сказал он в эфире со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым в "Инстаграме" (цитата по РБК).

Кадыров не уточнил, идет ли речь о дотациях из федерального бюджета — или и о каких-то других тратах.

В Чечне нет "ни газа, ни света, ни нефти", продолжил он: "Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. "Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", — резюмировал Кадыров.

Что с дотациями

Большие перечисления из федерального бюджета в бюджет Чечни — не новость. Исторически это было связано с необходимостью восстановления республики после двух войн.

Уровень дотационности Чечни по постоянию на январь-ноябрь 2021 года экономист Наталья Зубаревич оценивала в 84%. За этот период, говорила она в эфире радио "Эхо Москвы", другим регионам суммарно сократили трансферты на 6%, а Чечне увеличили на 13%.

Всего по итогам 2021 года на дотации регионам власти России выделили чуть более 718 млрд рублей, писал РБК со ссылкой на материалы министерства финансов. По сравнению с 2020 годом их сумма почти не изменилась.

Чечня вошла в четверку крупнейших получателей дотаций, уступив первое место Дагестану, а остальные два — Якутии и Камчатке.

Однако Чечня, согласно этим данным, получила не 300 млрд, о которых сейчас заявил Кадыров, в почти в десять раз меньше — 33,5 млрд рублей.

В июне 2017 года министр финансов России Антон Силуанов объяснял, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к остальным регионам России: исходя из объема расходов республиканского бюджета.