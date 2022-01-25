Войска на юге России подняты по учебной тревоге

В проверке задействованы более 6 тыс. военнослужащих. ”По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач”, — сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В ходе учений военные проведут учебные стрельбы. Заодно Минобороны проверит способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать взаимодействие между разными видами войск. ”В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии”, — сообщили в пресс-службе.

Как напоминает РБК, российские вооруженные силы в последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России на Украину. Так, 11 января начались российские учения в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В них участвуют около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3.

Для проведения крупных учений совместно с белорусскими военными в Беларусь перебрасывается личный состав и военная техника из Восточного военного округа. Учения носят название ”Союзная решимость”. На первом их этапе, до 9 февраля, планируются передислокация и создание группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных сил ПВО. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, войска приступят к действиям на полигонах.

В учениях задействован и флот. На Балтике в них принимают участие 20 кораблей, накануне они вышли из пунктов постоянного базирования.