Видео: Овечкин своим броском сломал маску шведскому вратарю
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вегас Голден Найтс" своим броском сломал маску шведскому голкиперу Робину Ленеру.
Во время матча, капитан столичного клуба Александр Овечкин мощным броском с дальней дистанции проломил шлему вратарю "Вегаса" Робину Ленеру и сломал его. Голкипер был вынужден доигрывать встречу в маске, которую шведский хоккеист использовал в прошлом сезоне. После матча Ленер признался, что "это был самый сильный удар в голову" в его
жизни.
На данный момент у нападающего 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх текущего сезона.
Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего игрока 759 заброшенных шайб. Он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.