Видео: Овечкин своим броском сломал маску шведскому вратарю

Во время матча, капитан столичного клуба Александр Овечкин мощным броском с дальней дистанции проломил шлему вратарю "Вегаса" Робину Ленеру и сломал его. Голкипер был вынужден доигрывать встречу в маске, которую шведский хоккеист использовал в прошлом сезоне. После матча Ленер признался, что "это был самый сильный удар в голову" в его

жизни.

Момент произошел во второй периода, когда капитан "Вашингтона" нанес свой классический бросок из "офиса".



На данный момент у нападающего 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх текущего сезона.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего игрока 759 заброшенных шайб. Он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.