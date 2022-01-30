Вратарь сборной Эстонии по футболу перешел в клуб английского Чемпионшипа

Хейн перешел в английский "Арсенал" в июле 2018 года. В прошлом сезоне и в этом он был резервным игроком как в Премьер-лиге, так и в матчах английского Кубка лиги. В сентябре он подписал новый долгосрочный контракт с "Арсеналом".

Игровую практику Хейн получал за молодежную командо "Арсенала" до 23 лет. "Хейн провел за сборную Эстонии 12 матчей. Он дебютировал за сборную в матче против Грузии в сентябре 2020 года. В сентябре 2021 года в рамках отборочного этапа на чемпионат Мира, он блестяще выступил в Кардиффе, когда Эстония сенсационно сыграла вничью с Уэльсом 0:0", — сообщает "Арсенал".





"Рединг" на данный момент занимает 21-е место в английском Чемпионшипе, находясь в трёх очках от зоны вылета. Цель клуба во второй половине сезона — сохранить прописку в Чемпионшипе. Главный тренер Велько Паунович надеется, что навыки Хейна принесут пользу клубу.

Главный исполнительный директор "Рединга" Дайонг Панг сказал: "Мы рады возможности пригласить Карла в Рединг. В возрасте 19 лет он уже является сильным игроком, но, что наиболее важно, он уже показал себя очень способным вратарем на международном уровне, и он добавит свои сильные качества нашей команде в этот решающий период".