25.01.2022, 00:39
Трагедия на футболе: минимум семь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки
Фото: Scanpix
Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов (2:1) возле стадиона произошла давка, есть погибшие.
Толпа болельщиков пыталась пройти на стадион, охрана не смогла сдержать фанатов и навести порядок.
В ходе происшествия некоторые люди падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание, травмированных отвезли в больницу.
По информации LSI Africa, в давке погибли не менее 7 человек. Журналист Associated Press Роб Харрис сообщает как минимум о 6 погибших.