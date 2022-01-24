Трагедия на футболе: минимум семь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки

Толпа болельщиков пыталась пройти на стадион, охрана не смогла сдержать фанатов и навести порядок.

В ходе происшествия некоторые люди падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание, травмированных отвезли в больницу.

По информации LSI Africa, в давке погибли не менее 7 человек. Журналист Associated Press Роб Харрис сообщает как минимум о 6 погибших.