Дом звезды сборной Франции ограбили во время игры

По данным испанского источника, грабители проникли в дом, который находится в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, через сад. Во время ограбления в доме никого не было. Сведений о нанесенном ущербе нет. В матче против "Эльче", который завершился со счетом 2:2, Бензема не удалось реализовать пенальти, а на 58-й минуте он получил травму.