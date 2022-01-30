Дом звезды сборной Франции ограбили во время игры
Как сообщает испанская Marca, дом Карима Бензема ограбили во время игры "Реала" с "Эльче" в чемпионате Испании.
По данным испанского источника, грабители проникли в дом, который находится в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, через сад. Во время ограбления в доме никого не было. Сведений о нанесенном ущербе нет. В матче против "Эльче", который завершился со счетом 2:2, Бензема не удалось реализовать пенальти, а на 58-й минуте он получил травму.
Испанская полиция приехала на место происшествия после того, как сам игрок, прибывший домой, включил сигнализацию. Полиция выясняет, почему сигнализация не сработала раньше.
Жилище Бензема уже второй раз страдает от рук грабителей. В феврале 2019-го воры воспользовались отсутствием форварда и обчистили его особняк прямо во время Класико в полуфинале Кубка Испании на Сантьяго Бернабеу.