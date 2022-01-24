В ПАСЕ вновь обжаловали полномочия делегации России

Права были оспорены на существенных и процедурных основаниях. С такой инициативой выступили литовский депутат Эмануэлис Зингерис из фракции "Европейской народной партии" и украинская депутат Евгения Кравчук из "Альянса либералов и демократов за Европу".

Обжалование "по существу" и по процедуре

Согласно процедурным правилам ПАСЕ, "существенными основаниями" для обжалования считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, находящимся "под ее юрисдикцией".

По мнению Эмануэлиса Зингериса, Россия не придерживается этих принципов, потому что последние выборы в Госдуму, состоявшиеся в сентябре 2021 года, "не были ни справедливыми, ни свободными". Кроме того, "Россия не выполнила ряд резолюций ПАСЕ", касающихся оккупации части территорий Грузии и Украины. "В России был ликвидирован правозащитный Центр "Мемориал", отравлен оппозиционер Навальный, не выполняются решения Европейского суда по правам человека, — таким образом я оспариваю полномочия российской делегации на существенных основаниях", — заявил Зингерис.

Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что ассамблея не может ратифицировать полномочия России из-за нарушения процедурных требований к формированию состава новой делегации. Она обосновала это тем, что во время парламентских выборов в России "голосование за кандидатуры депутатов проходило на территории аннексированного Крыма". "Венецианская комиссия заявляла, что эти округа не могут участвовать в выборах. Проведение выборов в Крыму незаконно", — напомнила Кравчук.

Слово за комитетом ПАСЕ