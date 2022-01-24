Стрельба в немецком университете: погибла студентка, есть раненые. Преступник мертв

Правоохранительные органы официально пока не сообщали о гибели человека, но данные агентства подтвердила председатель постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель Карин Прин (Carin Prien). Она заявила, что "потрясена, как мирное место совместной учебы стало местом вооруженного нападения" и выразила соболезнования родным жертвы, студентам и преподавателям, передает DW.

По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку, он мертв. "Мы полагаем, что сообщников не было", - заявил представитель полиции. Инцидент произошел во время лекции в одной из аудиторий медицинского факультета, после этого нападавший выбежал из здания.

Личность преступника пока не раскрывается

В целях предосторожности район университета оцеплен, проводятся поисково-следственные мероприятия. О личности злоумышленника не сообщается, полиция не раскрывает и обстоятельства его смерти, а также возможные мотивы.

По информации агентства dpa, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший застрелился. Как отмечает далее агентство, преступник являлся студентом и, по первым данным, не руководствовался политическими или религиозными мотивами. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия, указали собеседники dpa.