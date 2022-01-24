Глава ДНР заявил, что Украина готовит ”наступление в Донбассе”

”По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины — это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые”, — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, к границам подтянуты системы залпового огня ”Ураган” и ”Смерч”, прибыли иностранные журналисты ”и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет”.

Кроме того, сообщает ТАСС, Пушилин заявил, что у ”линии соприкосновения” с украинской стороны находятся около 129 тысяч украинских военных. ”Это то, что мы видим, и это те, которые не попадают под ротационные количественные изменения. Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно”, — сказал он.

Также, по словам Пушилина, в ДНР располагают сведениями о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов в Донбассе. В частности, заявил он, в регион направлены ”наиболее оголтелые радикалы, я имею в виду „Правый сектор””.

В ДНР, заверил Пушилин, пока не готовятся идти в наступление.

Западные страны последние несколько месяцев сообщают об увеличении численности российских военных в приграничных с Украиной районах, видя в этом возможную подготовку к вторжению. Россия планы военной операции отрицает, заявляя, что у границы проходят учения.