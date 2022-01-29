Редкий дневник: судьба депортированного в 1945 году эстонского немца(5)
В 1939–1941 гг. по договоренности Германии и Советского Союза большая часть общины остзейских немцев покинула Эстонию и уехала в Германию. Некоторые все же остались, в том числе Георг Хайтманн, которого в 70-летнем возрасте насильно депортировали в Россию. Об этом пишут Олев Лийвик, старший научный сотрудник Эстонского института исторической памяти, и Сергей Метлев, член правления Эстонского института исторической памяти, в блоге портала communistcrimes.org
Детали истории депортации Хайтманна нам известны из его дневника, который попал в собрание создаваемого в Батарейной тюрьме Эстонским институтом исторической памяти памятного музея жертв коммунизма благодаря внучке автора, Инне-Майе Пайкен. Музей откроется в 2026 г. и мы призываем всех пожертвовать исторические предметы и материалы, в т.ч. фотографии и документы, связанные с репрессиями, сопротивлением, преследованиями, бегством и прочими подобными переживаниями советского времени.
Изначально Инна-Майа обратилась в Эстонский институт исторической памяти с просьбой уточнить данные о своих родственниках на э-мемориале жертвам коммунизма (www.memoriaal.ee). В ходе беседы речь зашла о дневнике, который Пайкен обнаружила в вещах своей матери.
По словам старшего научного сотрудника Олева Лийвика, Инна-Майа определенно хотела передать дневник, чтобы гарантировать его сохранность. ”История депортации эстонского немца в виде дневника — это большая редкость, поэтому мы решили сразу же его оцифровать”, — говорит Лийвик. Поскольку дневник был написан на русском, Инна-Майа сама перевела его на эстонский. ”Беседы с Инной-Майей позволили составить представление о том, каким был ее дедушка, и какой была его нормальная жизненная среда. Без ее помощи мы не сумели бы проработать перевод дневника”, — добавляет историк.
Георг Хайтманн был балтийским (или остзейским) немцем и служил старшим бухгалтером на суконной фабрике в Кярдла. Прежде он работал бухгалтером в Петербурге, где очень хорошо освоил русский язык.
Сразу после становления оккупации советская власть параллельно с эстонцами стала репрессировать и немногочисленных оставшихся в Эстонии немцев. В свете немецко-советского конфликта лица немецкой национальности автоматически считались опасными. Та же репрессивная политика продолжалась и по окончании войны.
В 1945 году, когда Георга Хайтманна депортировали в Россию, ему было уже 70 лет и у него были проблемы со здоровьем. Несмотря на это, два года спустя он сбежал и вернулся в Эстонию. В 1949 году его арестовали и отправили в исправительно-трудовой лагерь.
Его дневник включает регулярные записи за 1945–1947 годы. В основном, в них идет речь о повседневной жизни в России. Много говорится о еде, о том, как ее достать, о голоде, об общении с другими депортированными, а также о слухах, о которых можно было бы написать отдельное исследование.
2 марта 1946 г. Хайтманн сделал следующую запись: ”Хлеба уже третий день нет, не знаю, что думают наши правители — жиров тоже нет, из-за этого отказался от утренней каши и ел картошку с соусом из яичного порошка. Продажа вещей совсем приостановилась, никто ничего не хочет купить, т. е. менять. Деньги тоже не идут, не знаю, что будет — придется голодать.”.
Запись от 5 апреля оптимистичнее: ”Идут опять усиленные разговоры и жаркие споры насчет возвращения нашего домой или вечного нашего поселения в России. Как ни убедительно говорят и защищают свое мнение сторонники мнения о ”вечном поселении”, — сквозь их слова звучит надежда, что мы все-таки, и все-таки, и все-таки вернемся в скором времени. Думаю, что без этой надежды — тайной или явной — никто не выдержал бы этой ужасной тяжести нашего бытия.”.
Записи делались в основном в двух деревнях Пермской (Молотовской) области в России, где он жил на спецпоселении в деревнях Чернуше и Мельничной. Он закончил свой дневник после возвращения в Эстонию 23 октября 1947 г.
Дневник писался на любой бумаге, которую только можно достать — тетради в клетку, отдельные листы разных размеров и даже развернутые конверты. Поскольку Хайтманн считал свое сочинение важным, он заблаговременно позаботился о том, чтобы запастись достаточным количеством бумаги.
4 декабря 1946 г. он написал следующий абзац: ”С ужасом сейчас заметил, что бумага, на которой я пишу эти записки, идет к концу и осталась всего еще одна страница! Ни клочка бумаги у меня больше нет, если не считать отрывной маленький блок, на котором начал вчера письмо к Лиле (супруге Елизавете). Надо будет мне идти милости просить, не хлеба, и не денег, а бумаги! Вот до чего дожил. Начал с хозяина, т. е. просто рассказывал ему, что мне так надо доставать себе бумагу, и он сразу и достал мне из старой школьной тетради лист в четыре страницы. Трогательно!”
По словам Олева Лийвика, уникальность дневника заключается в том, что историкам до сих пор крайне мало известно о депортации немцев в 1945 году, и то немногочисленное мы знаем только с точки зрения оккупационной власти.
Есть некоторые списки, связанные с операцией документы; встречаются письма-прошения и жалобы, а также дела тех депортированных, которые впоследствии
просили о реабилитации или кого арестовали за побег со спецпоселения в России. Точка зрения жертв все еще не представлена, а потому трудно переоценить значение этого дневника.
Хайтманн много писал об окружающей его среде, своих чувствах и вещах, о которых он скучает, а также о страданиях и смерти. Запись от 2 марта 1947 г. удручает. Он пишет: ”У меня в груди страшная боль: болят кости, в особенности на правой стороне, кашлять особенно больно, давит при лежании, стоять тоже не могу без опоры. Это что-то новое у меня: приближается конец! Хоть бы раньше попасть домой — не хочется окончить здесь, — хочется еще раз перед смертью видеть своих милых!”.
Такие записи трогательны, но в то же время их трудно читать. Однако литература, подобная дневнику депортированного в Россию Георга Хайтмана, могла бы стать обязательным чтением, чтобы понять, в какое хорошее время мы сегодня живем.
Летом 1955 г. Хайтманн освободился из исправительно-трудового лагеря, куда его отправили в 1949 году. Его здоровье было никудышным, поэтому лагерный врач написал семье Георга, что пусть они приезжают за ним в Россию, так как он сам по состоянию здоровья не сможет поехать в Эстонию. К сожалению, Георг так и не вернулся домой, и умер тем же летом в доме престарелых в стране, куда его насильно депортировали.
Что будет дальше с рукописями? Дневник будет храниться в соответствии с требованиями музейной сохранности. Выдержки из дневника можно будет выставить в электронном виде в будущем музее памяти жертв коммунизма в Батарейной тюрьме, потому что почти 80-летняя бумага стала ломкой и не выносит света, а нуждается в определенных условиях в части температуры, влажности и т. д., чтобы тексты не выцвели еще больше. Однако дневник планируется опубликовать, чтобы все желающие могли с ним ознакомиться.
Расскажите об истории своей семьи в эпоху советских репрессий!
Эстонский институт исторической памяти призывает рассказать историю своей семьи, пожертвовав музею материалы (предметы, фотографии, дневники, документы и т.п.), связанные с советской оккупационной властью, красным террором, преследованием мирных жителей, сопротивлением и т.п. Чтобы передать материалы в будущий музей, свяжитесь с Эстонским институтом исторической памяти по эл. почте info@mnemosyne.ee или по телефону +372 664 5039.
В 2026 г. Эстонский институт исторической памяти откроет в здании бывшей Батарейной тюрьмы музей в память обо всех жертвах коммунизма, который расскажет о совершенных коммунистическими режимами как в Эстонии так и во всем мире преступлениях против человечности и нарушениях прав человека. В некотором роде, музей послужит продолжением Эстонского мемориала
жертвам коммунизма, список имен на которой составил и дополняет в виде электронной базы данных Эстонский институт исторической памяти.
Проверьте данные своих родственников в базе данных Эстонского мемориала жертвам коммунизма www.memoriaal.ee. Мы ждем уточнения и дополнения, а также совершенно новую информацию о репрессированных по эл. почте memoriaal@mnemosyne.ee или по телефону +372 648 4962.
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