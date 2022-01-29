Редкий дневник: судьба депортированного в 1945 году эстонского немца

В 1945 году, когда Георга Хайтманна депортировали в Россию, ему было уже 70 лет и у него были проблемы со здоровьем. Несмотря на это, два года спустя он сбежал и вернулся в Эстонию. В 1949 году его арестовали и отправили в исправительно-трудовой лагерь.

Сразу после становления оккупации советская власть параллельно с эстонцами стала репрессировать и немногочисленных оставшихся в Эстонии немцев. В свете немецко-советского конфликта лица немецкой национальности автоматически считались опасными. Та же репрессивная политика продолжалась и по окончании войны.

Георг Хайтманн был балтийским (или остзейским) немцем и служил старшим бухгалтером на суконной фабрике в Кярдла. Прежде он работал бухгалтером в Петербурге, где очень хорошо освоил русский язык.

По словам старшего научного сотрудника Олева Лийвика, Инна-Майа определенно хотела передать дневник, чтобы гарантировать его сохранность. ”История депортации эстонского немца в виде дневника — это большая редкость, поэтому мы решили сразу же его оцифровать”, — говорит Лийвик. Поскольку дневник был написан на русском, Инна-Майа сама перевела его на эстонский. ”Беседы с Инной-Майей позволили составить представление о том, каким был ее дедушка, и какой была его нормальная жизненная среда. Без ее помощи мы не сумели бы проработать перевод дневника”, — добавляет историк.

Изначально Инна-Майа обратилась в Эстонский институт исторической памяти с просьбой уточнить данные о своих родственниках на э-мемориале жертвам коммунизма (www.memoriaal.ee). В ходе беседы речь зашла о дневнике, который Пайкен обнаружила в вещах своей матери.

Детали истории депортации Хайтманна нам известны из его дневника, который попал в собрание создаваемого в Батарейной тюрьме Эстонским институтом исторической памяти памятного музея жертв коммунизма благодаря внучке автора, Инне-Майе Пайкен. Музей откроется в 2026 г. и мы призываем всех пожертвовать исторические предметы и материалы, в т.ч. фотографии и документы, связанные с репрессиями, сопротивлением, преследованиями, бегством и прочими подобными переживаниями советского времени.

4 декабря 1946 г. он написал следующий абзац: ”С ужасом сейчас заметил, что бумага, на которой я пишу эти записки, идет к концу и осталась всего еще одна страница! Ни клочка бумаги у меня больше нет, если не считать отрывной маленький блок, на котором начал вчера письмо к Лиле (супруге Елизавете). Надо будет мне идти милости просить, не хлеба, и не денег, а бумаги! Вот до чего дожил. Начал с хозяина, т. е. просто рассказывал ему, что мне так надо доставать себе бумагу, и он сразу и достал мне из старой школьной тетради лист в четыре страницы. Трогательно!”

Дневник писался на любой бумаге, которую только можно достать — тетради в клетку, отдельные листы разных размеров и даже развернутые конверты. Поскольку Хайтманн считал свое сочинение важным, он заблаговременно позаботился о том, чтобы запастись достаточным количеством бумаги.

Записи делались в основном в двух деревнях Пермской (Молотовской) области в России, где он жил на спецпоселении в деревнях Чернуше и Мельничной. Он закончил свой дневник после возвращения в Эстонию 23 октября 1947 г.

Запись от 5 апреля оптимистичнее: ”Идут опять усиленные разговоры и жаркие споры насчет возвращения нашего домой или вечного нашего поселения в России. Как ни убедительно говорят и защищают свое мнение сторонники мнения о ”вечном поселении”, — сквозь их слова звучит надежда, что мы все-таки, и все-таки, и все-таки вернемся в скором времени. Думаю, что без этой надежды — тайной или явной — никто не выдержал бы этой ужасной тяжести нашего бытия.”.

2 марта 1946 г. Хайтманн сделал следующую запись: ”Хлеба уже третий день нет, не знаю, что думают наши правители — жиров тоже нет, из-за этого отказался от утренней каши и ел картошку с соусом из яичного порошка. Продажа вещей совсем приостановилась, никто ничего не хочет купить, т. е. менять. Деньги тоже не идут, не знаю, что будет — придется голодать.”.

Его дневник включает регулярные записи за 1945–1947 годы. В основном, в них идет речь о повседневной жизни в России. Много говорится о еде, о том, как ее достать, о голоде, об общении с другими депортированными, а также о слухах, о которых можно было бы написать отдельное исследование.

По словам Олева Лийвика, уникальность дневника заключается в том, что историкам до сих пор крайне мало известно о депортации немцев в 1945 году, и то немногочисленное мы знаем только с точки зрения оккупационной власти.

Есть некоторые списки, связанные с операцией документы; встречаются письма-прошения и жалобы, а также дела тех депортированных, которые впоследствии

просили о реабилитации или кого арестовали за побег со спецпоселения в России. Точка зрения жертв все еще не представлена, а потому трудно переоценить значение этого дневника.

Хайтманн много писал об окружающей его среде, своих чувствах и вещах, о которых он скучает, а также о страданиях и смерти. Запись от 2 марта 1947 г. удручает. Он пишет: ”У меня в груди страшная боль: болят кости, в особенности на правой стороне, кашлять особенно больно, давит при лежании, стоять тоже не могу без опоры. Это что-то новое у меня: приближается конец! Хоть бы раньше попасть домой — не хочется окончить здесь, — хочется еще раз перед смертью видеть своих милых!”.

Такие записи трогательны, но в то же время их трудно читать. Однако литература, подобная дневнику депортированного в Россию Георга Хайтмана, могла бы стать обязательным чтением, чтобы понять, в какое хорошее время мы сегодня живем.

Летом 1955 г. Хайтманн освободился из исправительно-трудового лагеря, куда его отправили в 1949 году. Его здоровье было никудышным, поэтому лагерный врач написал семье Георга, что пусть они приезжают за ним в Россию, так как он сам по состоянию здоровья не сможет поехать в Эстонию. К сожалению, Георг так и не вернулся домой, и умер тем же летом в доме престарелых в стране, куда его насильно депортировали.