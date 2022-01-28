Бывший тренер сборной Украины по футболу возглавит Польшу и будет противостоять сборной России

Как сообщает источник, Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Одну часть этих средств ему будет выплачивать Польский футбольный союз, другую — спонсоры.

Андрею Шевченко осталось согласовать детали контракта с клубом "Дженоа", где он был уволен с поста главного тренера. Сборной Польше предстоят игры плей-офф за право играть в финальной часть Чемпионата мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Первую игру сборная Польши проведет против России 22 марта, матч пройдет в Москве.

Прошлый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, для того чтобы возглавить бразильский клуб "Фламенго". Он согласился выплатить неустойку в размере 300 тысяч евро.

Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины, но 1 августа 2021 года сообщил, что покидает национальную сборную Украины. Под руководством Шевченко национальная команда Украины впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.