Футбол
28.01.2022, 20:10

Бывший тренер сборной Украины по футболу возглавит Польшу и будет противостоять сборной России

 
Фото: Scanpix

Футбольный союз Польши и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласовали условия будущего контракта. Об этом сообщает телеграм-канал vZbirna.

Как сообщает источник, Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Одну часть этих средств ему будет выплачивать Польский футбольный союз, другую — спонсоры.

Андрею Шевченко осталось согласовать детали контракта с клубом "Дженоа", где он был уволен с поста главного тренера. Сборной Польше предстоят игры плей-офф за право играть в финальной часть Чемпионата мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Первую игру сборная Польши проведет против России 22 марта, матч пройдет в Москве.

Прошлый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост, для того чтобы возглавить бразильский клуб "Фламенго". Он согласился выплатить неустойку в размере 300 тысяч евро.

Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины, но 1 августа 2021 года сообщил, что покидает национальную сборную Украины. Под руководством Шевченко национальная команда Украины впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.

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