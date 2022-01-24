США доставили на Украину уже две партии оружия и боеприпасов

Вскоре после окончания переговоров Блинкен также поддержал готовящуюся передачу Украине оборонительного вооружения балтийскими странами НАТО — Эстонией , Латвией и Литвой . Он назвал это необходимым условием для того, чтобы Украина могла "защитить себя от неспровоцированной и безответственной агрессии России".

Первая партия оружия и боеприпасов прибыла на Украину спустя всего несколько часов после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Женеве .

Западные страны в течение нескольких месяцев высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", — говорилось в сообщении.

"Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн — прим. ред.) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта", — сообщили американские дипломаты, не уточняя, что именно США поставили Киеву.

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", — объявило посольство США в "Твиттере".

Пентагон двумя днями ранее вывесил фотографии подготовки этого груза к отправке, и разные украинские издания и пользователи соцсетей определили, что на фото, в частности — одноразовые гранатометы SMAW-D и ракеты противотанкового комплекса Javelin .

"Вторая птица — в Киеве! Больше 80 тонн вооружений от наших американских друзей на укрепление обороноспособности Украины. И это еще не всё", — написал министр в " Твиттере ", приложив фото прилетевшего с оружием грузового " Боинга -747".

О прибытии самолета со второй партией в воскресенье объявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так Блинкен прокомментировал сообщение министерства обороны Эстонии, что военные балтийских стран НАТО получили одобрение Вашингтона на поставки вооружения Украине.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины. Они заявили, что после одобрения США оперативно доставят оружие на Украину.

Эстония поставит переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", а Латвия и Литва — переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". "Джавелины" и "Стингеры" производятся в США.

При этом министры обороны стран Балтии надеются, что Украине не придется применять эти системы.

Однако США и другие страны НАТО исключают отправку своих военнослужащих в помощь Украине в случае начала масштабной войны между Россией и Украиной.

Россия обвиняет Запад в "милитаризации Украины" и "затягивании" ее в НАТО.

Председатель специального комитета нижней палаты британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд в субботу сказал Би-би-си, что "очень доволен" этим решением, хотя оно и было запоздалым. Великобритания должна больше поддерживать Украину, считает он. По его словам, Путин "в полной мере пользуется слабостью Запада". "Мы выглядим не готовыми рисковать и почти робкими… Я подозреваю, что вторжение может произойти совсем скоро", — заявил он Би-би-си.

Несмотря на подобные настроения среди британских политиков, в субботу сразу несколько британских средств массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники, что глава минобороны Великобритании Бен Уоллес проведет первые с 2013 года переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Сообщается, что Шойгу предложил главе британского оборонного ведомства встретиться в Москве, поскольку 9 лет назад министры обороны двух стран встречались в Лондоне.

Кроме того, по данным источников СМИ, в феврале Москву может посетить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Во время выступления в Австралии в пятницу Трасс предупредила, что Москва рискует оказаться втянутой в "ужасную трясину", если вторгнется на Украину.

На фоне сообщений о подготовке новых переговоров с Москвой премьер-министр Эстонии Кая Каллас предостерегла от слишком больших уступок России. По ее мнению, Путин пытается шантажировать Запад, и во время следующих попыток договориться о деэскалации основное внимание должно уделяться действиям России.

"Это они [Россия] собирают всю возможную военную силу вокруг Украины, а потом выдвигают эти требования, как должно действовать НАТО, употребляя очень жесткие формулировки, — сказала Каллас. — И вот уже все обсуждают, что Запад может сделать для деэскалации. Но эту ситуацию создал не Запад. Запад или НАТО не планируют на кого-либо нападать, не ведут себя агрессивно, поэтому нам нужно определенно держать в фокусе то, что делает Россия".