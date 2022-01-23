Президент Армении подал в отставку

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", — говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", — заявил Саркисян.

В своем заявлении президент Армении отметил, что в начале 1990-х годов, когда произошли серьезные геополитические изменения, армянский народ получил широчайшие возможности для создания собственного независимого государства. "Воодушевленный такой исторической возможностью, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии. По разным причинам мое участие на разных этапах менялось, но я не переставал верить в наш конечный национальный успех", — заявил Саркисян, отметив, что это было главным мотивом его согласия на предложение стать президентом.

Он заявил, что некоторое время спустя произошли события апреля-мая 2018 года, когда в Армении произошла революция, в результате которой к власти пришел действующий премьер-министр Никол Пашинян. Саркисян подчеркнул, что не ушел тогда в отставку, "поскольку я взял на себя ответственность как президент республики".