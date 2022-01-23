ВИДЕО | Столкновения с полицией произошли на акции протеста в Брюсселе

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет +4 градуса, по местным законам использование водометов допускается при температуре выше нуля.