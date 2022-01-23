За рубежом
23.01.2022, 19:51

ВИДЕО | Столкновения с полицией произошли на акции протеста в Брюсселе

 
ФОТО: Screenshot YouTube

Столкновения с представителями сил правопорядка произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя, полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает корреспондент ТАСС с места событий. Эту информацию подтверждают и Euronews.

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет +4 градуса, по местным законам использование водометов допускается при температуре выше нуля.

По словам полицейских, в ходе столкновений задержаны до 10 человек. Пока инцидент носит единичный характер.

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