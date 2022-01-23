Правда ли, что в НАТО не может войти страна, имеющая территориальные споры?

Для того чтобы хотя бы попробовать дать такую оценку, стоит обратиться к опыту стран, вошедших в альянс в последние годы. Ещё до утверждения MAP Польша, Чехия и Венгрия получили приглашение стать членами альянса. Эта процедура успешно завершилась в 1999 году. Три года спустя, уже через участие в MAP, аналогичные переговоры начались с Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией и Словенией. Эти семь стран также вошли в альянс в 2004-м. В 2009-м ряды членов НАТО пополнили Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория. Последней на сегодня в альянс вошла Северная Македония в марте 2020 года.

Эстония до сих пор не заключила с Россией договор о государственной границе, хотя начиная с 1990-х годов такие попытки неоднократно предпринимались. В 2005 году, на следующий год после вступления балтийской республики в НАТО, договор даже был подписан министрами иностранных дел обеих стран и ратифицирован эстонским парламентом. Однако российская сторона делать это отказалась, сославшись на неприемлемые добавления в тексте преамбулы. Новую версию договора согласовали и подписали в 2014 году, однако ни одна из стран до сих пор его не ратифицировала из-за последствий событий в Крыму и конфликта на юго-востоке Украины;

Хорватия с 1990-х годов спорит с Сербией о том, как именно проходит граница между странами по Дунаю. Позиции стран различаются касательно практически необитаемых 140 км2, по большей части состоящих из островов и лесов. В начале 2000-х годов была создана двусторонняя комиссия для решения этого вопроса — её деятельность, впрочем, ни к каким существенным результатам до сих пор не привела;

Румыния, вступившая в НАТО в 2004-м, на протяжении нескольких лет спорила с Украиной о морской границе между двумя государствами. В 1997 году страна официально уступила бывшей советской республике остров Змеиный в Чёрном море, который после Второй мировой войны стал принадлежать СССР, однако богатые природными ископаемыми подводные территории вокруг острова остались предметом обсуждений. В 2004 году после неудачных переговоров о разделе территориальных вод дело передали в Международный суд ООН, спустя пять лет судьи поддержали румынскую позицию.

Подобные примеры показывают, что в целом НАТО действительно ”ожидает” от государств — кандидатов на вступление разрешения территориальных споров, однако зачастую не требует завершения этого процесса к моменту принятия положительного решения со стороны альянса. Подчеркнём, что такие споры решаются, как этого требует MAP, мирным путём — через проведение дипломатических переговоров, создание совместных комиссий или подачу иска в международные судебные инстанции. Более того, представленные дискуссии о проведении границ возникли после распада крупных государств (СССР и Югославии), а не в результате вооружённых столкновений.