Сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира. Эстония показала лучший результат в сезоне
Сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова, Эдуарда Латыпова завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира.
Русская сборная отстала от лидера на одну минуту и 57,2 секунды. Во время гонки у них было 12 промахов и завершали гонку с одним штрафным кругом. Победу одержал сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 14,7 секунды. Бронзовые награды завоевала сборная Германии, которая отстала от норвежцев на 2 минуты 4,4 секунды.
Эстонская сборная в составе Рене Цахкна, Кристо Сиймера, Калева Эрмитса и Райдо Рянкеля уступила сборной Норвегии 5 минут 13,6 секунды. Рянкель был вынужден пойти на штрафной круг. В общей сложности наша сборная использовала 11 дополнительных патронов и в результате показала лучший результат в сезоне.