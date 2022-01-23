Сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира. Эстония показала лучший результат в сезоне

Русская сборная отстала от лидера на одну минуту и 57,2 секунды. Во время гонки у них было 12 промахов и завершали гонку с одним штрафным кругом. Победу одержал сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 14,7 секунды. Бронзовые награды завоевала сборная Германии, которая отстала от норвежцев на 2 минуты 4,4 секунды.