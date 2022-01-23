Попытка подкупить медсестру закончилась судом и одним годом лишения свободы: мне не нужна вакцина, только справка о том, что я привита

По словам представителя Мариямпольского районного суда Гедре Арбачяускайте, осужденная была обязана продолжать работать или регистрироваться в Службе занятости в течение всего срока наказания. Алдона Мачюлайтене из Каунаса была привлечена к уголовной ответственности за попытку дать взятку медсестре и кражу, когда она открыто украла дозу вакцины от коронавируса.

Суд установил, что 53-летняя А. Мачюлайтене прибыла в процедурный кабинет клиники Аушрос в Вилкавишкисе 22 июля прошлого года и пыталась договориться с медсестрой общей практики, чтобы она не вводила ей вакцину Comirnaty, и выдала документ, подтверждающий, что вакцина была введена. За это она дала взятку в размере 50 евро. Не сумев с помощью взятки повлиять на медсестру, А. Мачюлайтене схватила со стола шприц с вакциной Comirnaty 0,3 мл (1 доза) и сбежала. В ходе суда обвиняемая призналась в даче взятки, пояснила, что ехала в деревню, по дороге позвонила начальница и велела сделать прививку к понедельнику. В Интернете она нашла адрес клиники, в которой по пути могла бы привиться.

Приехав в клинику, обратилась по поводу вакцинации, но когда медсестра принесла шприц, сказала, что вакцина ей не нужна, потому что она болеет, и положили на стол 50 евро. Что касается второго обвинения, кражи шприца с вакциной Comirnaty со столе, то она призналась только потому, что хотела, чтобы все поскорее закончилось.