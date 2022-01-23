Панарин попросил водки сразу после матча НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Аризоны Койотс» (7:3) обратился к журналистам в шуточной форме. Его слова передает журналист Винсе Меркоглиано в Twitter.
”У кого-нибудь есть водка?” — с улыбкой спросил Панарин.
Напомним, в составе ”Нью-Йорка” заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), Артемий Панарин и Жюльен Готье. За ”Аризону” отличились Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.
Таким образом, после 42 сыгранных матчей ”Рейнджерс” располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 58 очков. ”Аризона” замыкает таблицу Западной конференции, набрав 24 балла за 40 матчей.