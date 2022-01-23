Панарин попросил водки сразу после матча НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Аризоны Койотс» (7:3) обратился к журналистам в шуточной форме. Его слова передает журналист Винсе Меркоглиано в Twitter.