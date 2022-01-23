ФОТО и ВИДЕО | Трагическая авария в Латвии: полицейская машина налетела на натянутый трос, водитель погиб

Трагический инцидент в Царникавском крае случился в ночь на 22 января. За несколько часов до этого на этом же участке дороги на обочину вылетел автобус. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, за автобусом приехал эвакуатор. Работники эвакуатора для поднятия автобуса поперек дороги натянули металлический трос, и в этот момент мимо них на высокой скорости проехал спешивший на вызов полицейский автомобиль Skoda Царникавского управления.