МИД Великобритании предупреждает: Кремль планирует привести к власти на Украине пророссийское марионеточное правительство

В Кремле хотели бы установить в Киеве власть пророссийского руководства и изучают вопрос о вторжении и оккупации Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 22 января, на сайте министерства иностранных дел Великобритании. Уточняется, что "в качестве потенциального кандидата рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев".

Спецслужбы РФ контактируют с украинскими политиками



Кроме того, у британской дипломатии имеется информация, что российские спецслужбы имеют контакты с бывшими украинскими политиками, среди которых экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-первый вице-премьер Андрей Клюев, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и экс-премьер Николай Азаров.

Некоторые их этих политиков контактируют именно с теми сотрудниками спецслужб РФ, "которые в настоящее время вовлечены в составление планов нападения на Украину", утверждается в документе.

Глава британского МИДа предостерегает РФ от атаки на Украину

По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, опубликованные данные "проливают свет на масштабы российской подрывной деятельности против Украины, а также дают представление о том, как мыслят в Кремле". "Любое российское военное вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой, влекущей существенные издержки", — подчеркивает Трасс, призывая власти РФ перейти на путь дипломатии.

МИД РФ назвал сообщение дезинформацией



Как стало известно в ночь на 23 января, в МИД РФ назвали обнародованные в Лондоне данные "дезинформацией и провокационной деятельностью", обвинив в эскалации напряженности вокруг Украины "страны НАТО во главе с англо-саксами".



В Вашингтоне обеспокоены



Информация британского МИДа вызывает "глубокую озабоченность" в Вашингтоне. "Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее", — в тот же день заявила представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эмили Хорн, заверив, что США стоят " на стороне демократически избранных партнеров в Украине".

