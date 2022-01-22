Год президентства Байдена: пандемия, кризисы и неудачные решения

Многие возлагали большие надежды на Джо Байдена, который 20 января 2021 года был приведен к присяге в качестве 46-го президента США. Всего несколькими неделями ранее радикально настроенные сторонники его предшественника Дональда Трампа штурмовали Капитолий, символ демократии в США. Это отчетливо продемонстрировало глубину раскола в американском обществе, унаследованного Байденом от Трампа. Поэтому одним из самых важных обещаний нового президента было объединение нации. В своей инаугурационной речи Байден подчеркнул, что он хочет рискнуть начать все сначала и "двигаться быстро и энергично", потому что "предстоит многое исправить, многое восстановить, многое залечить".

За Байдена проголосовал 81 миллион избирателей - больше, чем за любого президента до него. Кроме того, он получил незначительное большинство в обеих палатах Конгресса. Но сейчас, спустя год после вступления в должность, от этих успехов, похоже, мало что осталось. Инфляция растет, пандемия вышла из-под контроля, а рейтинг Байдена упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента накануне Рождества.

"Самое мягкое слово, описывающее первый год правления Байдена, - это "разочарование", - говорит Брет Стивенс, консервативный, но критически относящийся к Трампу обозреватель The New York Times. По его мнению, Байден принимал неудачные политические решения, такие как уход из Афганистана. Это повлияло на его репутацию, его способность добиваться поддержки Конгресса и, в конечном счете, на его авторитет как лидера мировой державы.

"Байден стал президентом в трудные времена"

Падение популярности Байдена в обществе произошло не только из-за его политических ошибок, считает почетный профессор политологии Бостонского университета Вирджиния Сапиро. По ее словам, Байден вступил в должность в очень трудные времена: "Он оказался в более тяжелой ситуации, чем любой другой президент со времен Рузвельта, правление которого началось посреди глубокого экономического кризиса".