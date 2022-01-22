Россиянка утонула в крещенской купели на глазах у своих детей

40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти ее не смог.

Ранее президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания ”Моржи Столицы” Наталья Серая рассказала ”Ленте.ру” о рекомендациях и порядке действий для тех, кто хочет окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь. Например, не стоит входить в воду медленно. А употреблять алкоголь может быть смертельно опасно. Погружаться в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, а также психическими заболеваниями. Также на купель не стоит приходить с простудой или обострением хронических заболеваний, отметила Серая.