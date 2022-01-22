Лаури Ляэнеметс — повысить минимальную зарплату до 1000 евро, снизить налоги на рабочую силу и обеспечить доступное жилье

Мы привыкли искать свои победы в иллюзии статистических показателей, которые на самом деле не влияют на жизнь большинства людей. Растущее неравенство — это не идеологическая конструкция, а реальная проблема, которая рано или поздно закончится социальным шоком. Уже сегодня мы наблюдаем, как различные кризисы усугубляют отчуждение, конфликты и конфронтацию. Этому можно противостоять только благодаря основным принципам социал-демократии: сотрудничеству, солидарности, надежному государству и обеспечению достойной работы каждому члену общества.

На протяжении десятилетий социал-демократам удавалось смягчать проблемы, вызванные экстремистскими либеральными идеями. Но в будущем возмещения вреда будет недостаточно, поскольку всем ”привычная” экономическая модель способна только усугублять проблемы, но не решать их. Невидимая рука небрежно оставляет все больше людей проигравшими, распределяя награды среди лишь немногих победителей. Только социал-демократические ценности предлагают решения, от которых выиграют все — как экономика, бизнес и общество в целом, так и каждый человек в отдельности. Самая важная цель Социал-демократической партии — смело говорить о реальных больших проблемах и предлагать практические и систематические подходы для их решения, потому что красивых идей и звонких ценностей недостаточно.

Многие любят говорить, что успех Эстонии основан на либерализме, однако с помощью банков и корпораций каких стран и с какой экономической моделью мы построили нашу экономику? В чье благосостояние мы вносили косвенный вклад, теряя тысячи рабочих рук, членов семей и соседей?

На наших глазах происходят огромные изменения — чрезвычайно быстрое технологическое развитие, корона-, климатический и энергетический кризис, а также, ускоренный приведенными кризисами, самый быстрый рост неравенства за последние десятилетия. Эти тенденции формируют общество, страдающее от нездоровой конкуренции, разделенное на победителей и проигравших. ”Невидимая рука рынка”, перед которой преклонялись десятилетиями, не может гарантировать выживание общества, окружающей среды, местного бизнеса и национального государства.

Основополагающими принципами социал-демократии были и всегда будут такие вопросы как забота о каждом, образование, здоровье народа и равные возможности, но только этого недостаточно. Целью каждой партии для реализации своей политики должна быть победа на выборах, поэтому круг обсуждаемых тем партии, готовой в будущем сформировать правительство, должен быть шире. Социал-демократы должны иметь четкое видение экономической и трудовой политики, потому что неупорядоченные экономические отношения порождают неравенство населения, а сбалансированная экономическая политика является основой общества в целом.

Экономическая модель 21-го века немыслима без социального порядка, в котором ценится каждый житель страны и его труд, благодаря чему общество мотивированно и люди вносят свой вклад в работу, свою местную общину и семейную жизнь. Ключом к уверенному будущему является сильная Эстония, которая осмеливается принимать решения — предпринимать реальные шаги, чтобы у нас было меньше людей, которые чувствуют себя исключенными из успехов Эстонии и с которыми государство обошлось несправедливо. Ничто не разрушает готовность к сотрудничеству так, как разрушает чувство несправедливости. В случае нашей маленькой страны готовность общества к сотрудничеству имеет решающее значение как с точки зрения глобальной конкуренции, так и с точки зрения выживания как нации.

Я не сомневаюсь, что Эстония могла бы быть лучшим местом в мире для жизни, но предпосылкой для этого является сильное и сплоченное общество, ценность и характер которого глубже, чем экономические показатели. Сильное, сплоченное и равное общество не достигается в ущерб экономическому успеху — как часто утверждают правые, — а является предпосылкой для более конкурентоспособной экономики. Скандинавские корпорации и банки извлекли значительную выгоду из истории успеха Эстонии — они платят налоги и высокие зарплаты у себя на родине, и тем не менее постоянно привлекают в Эстонию новые инвестиции. Поэтому утверждение либералов о том, что экономическая модель северных стран вернет Эстонию во времена коммунизма и разрушит конкурентоспособность экономики, является полностью голословным.

Основой всего является свобода. Как партия мы смогли предотвратить разрушение демократии и попытки ущемить основные права людей. К сожалению, реальность сегодняшней Эстонии такова, что эти права и свободы для многих людей являются просто гипотетической концепцией, которой они не могут воспользоваться. Например, по Конституции каждый имеет право на здоровье, но работает ли это право на практике, если визита к врачу нужно ждать месяцами? Семья находится под защитой государства, но так ли это, если все модели семьи не имеют места в эстонском законодательстве и вытекающих из этого прав? Дом должен быть неприкосновенным, но какое это имеет значение, если безудержный рост арендной платы и цен на недвижимость делает приобретение своего дома недоступным для все большего количества людей? Чтобы обеспечить жителям права и свободы, у меня есть пять конкретных предложений.

Но это удастся только в том случае, если никто не останется на произвол судьбы. Бремя и стоимость изменений не должны нести исключительно шахтеры, фермеры и лесники или, например, транспортные компании — все должны будут сыграть свою роль. Зеленый переход станет делом Эстонии, если мы поставим в центр наши приоритеты, а не брюссельскую бюрократию.

Например, сейчас часто кажется, что ”зеленый поворот” и борьба с изменением климата — это приказ Брюсселя и принудительная необходимость. Это удобный способ для политиков и бюрократов уйти от ответственности, но в реальности мы должны разработать зеленую политику, основанную на наших собственных и местных интересах, которая защищает как природу, так и людей Эстонии, а также расширяет возможности нашего сельского хозяйства и бизнеса. Зеленый поворот — это возможность создать тысячи устойчивых к изменению климата рабочих мест, способствовать региональному развитию, выращивать и производить отечественные и местные продукты питания, лучше организовать общественный транспорт и повысить благосостояние страны в более широком смысле.

Проведенный в сотрудничестве с частным сектором ”Прыжок тигра” стал историей успеха, которая вывела наши технологические предприятия на мировую арену. Мы не можем взвалить и следующий скачок в развитии общества только на плечи предпринимателей или государства. Реальный прогресс страны будет достигнут в сотрудничестве с профсоюзами, союзами предпринимателей, вузами и неправительственными организациями. У нас общие проблемы, и решения должны быть соответствующие.

Во-первых: минимальная зарплата — 1000 евро. Ни один человек в Эстонии, работающий на полную ставку, не должен зарабатывать меньше 1000 евро. Мы говорим не только о низком уровне дохода и соответствующем ему уровне жизни, но и о элементарном человеческом достоинстве, основанном на справедливой заработной плате.

Если мы хотим, чтобы человек ценил свою страну и общество, мы должны гарантировать ему достоинство. Сегодня многие из нас не могут понять, почему некоторые люди такие злые и ожесточенные, но у них есть причина для этого: как можно чувствовать себя ценимым и достойным, когда ваша зарплата больше похожа на издевательство?

Во-вторых: доступное жилье. На сегодняшний день цены на жилье и аренду в крупных городах и их окрестностях достигают новых рекордов. В более маленьких городах наоборот невозможно получить разумный банковский кредит на строительство нового дома, а свободных площадей либо нет, либо они не соответствуют современным стандартам жизни.

Люди должны иметь право выбирать свою работу, а не быть узниками собственной недвижимости. Поэтому важно, чтобы правительство и самоуправления могли предоставлять жилье по справедливой цене. В лучшей в мире стране по условиям работы, Дании, каждая пятая квартира является социальной, в то время как мы построили всего несколько десятков муниципальных зданий со времен восстановления независимости, потому что мы, по сути, заклеймили это решение. В то же время никто из нас ведь всерьез не подумает, что в Дании больше людей, которым трудно справиться, чем здесь. Возможность иметь стабильное жилье, собственный дом способствует лучшей и стабильной работе и семейным отношениям.