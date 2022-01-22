Лаури Ляэнеметс — повысить минимальную зарплату до 1000 евро, снизить налоги на рабочую силу и обеспечить доступное жилье(56)
Кандидат в председатели Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, депутат Рийгикогу описал свое видение нынешних проблем в государстве.
На наших глазах происходят огромные изменения — чрезвычайно быстрое технологическое развитие, корона-, климатический и энергетический кризис, а также, ускоренный приведенными кризисами, самый быстрый рост неравенства за последние десятилетия. Эти тенденции формируют общество, страдающее от нездоровой конкуренции, разделенное на победителей и проигравших. ”Невидимая рука рынка”, перед которой преклонялись десятилетиями, не может гарантировать выживание общества, окружающей среды, местного бизнеса и национального государства.
Многие любят говорить, что успех Эстонии основан на либерализме, однако с помощью банков и корпораций каких стран и с какой экономической моделью мы построили нашу экономику? В чье благосостояние мы вносили косвенный вклад, теряя тысячи рабочих рук, членов семей и соседей?
На протяжении десятилетий социал-демократам удавалось смягчать проблемы, вызванные экстремистскими либеральными идеями. Но в будущем возмещения вреда будет недостаточно, поскольку всем ”привычная” экономическая модель способна только усугублять проблемы, но не решать их. Невидимая рука небрежно оставляет все больше людей проигравшими, распределяя награды среди лишь немногих победителей. Только социал-демократические ценности предлагают решения, от которых выиграют все — как экономика, бизнес и общество в целом, так и каждый человек в отдельности. Самая важная цель Социал-демократической партии — смело говорить о реальных больших проблемах и предлагать практические и систематические подходы для их решения, потому что красивых идей и звонких ценностей недостаточно.
Проблемы в обществе начинаются с экономической модели
Мы привыкли искать свои победы в иллюзии статистических показателей, которые на самом деле не влияют на жизнь большинства людей. Растущее неравенство — это не идеологическая конструкция, а реальная проблема, которая рано или поздно закончится социальным шоком. Уже сегодня мы наблюдаем, как различные кризисы усугубляют отчуждение, конфликты и конфронтацию. Этому можно противостоять только благодаря основным принципам социал-демократии: сотрудничеству, солидарности, надежному государству и обеспечению достойной работы каждому члену общества.
Я не сомневаюсь, что Эстония могла бы быть лучшим местом в мире для жизни, но предпосылкой для этого является сильное и сплоченное общество, ценность и характер которого глубже, чем экономические показатели. Сильное, сплоченное и равное общество не достигается в ущерб экономическому успеху — как часто утверждают правые, — а является предпосылкой для более конкурентоспособной экономики. Скандинавские корпорации и банки извлекли значительную выгоду из истории успеха Эстонии — они платят налоги и высокие зарплаты у себя на родине, и тем не менее постоянно привлекают в Эстонию новые инвестиции. Поэтому утверждение либералов о том, что экономическая модель северных стран вернет Эстонию во времена коммунизма и разрушит конкурентоспособность экономики, является полностью голословным.
Экономическая модель 21-го века немыслима без социального порядка, в котором ценится каждый житель страны и его труд, благодаря чему общество мотивированно и люди вносят свой вклад в работу, свою местную общину и семейную жизнь. Ключом к уверенному будущему является сильная Эстония, которая осмеливается принимать решения — предпринимать реальные шаги, чтобы у нас было меньше людей, которые чувствуют себя исключенными из успехов Эстонии и с которыми государство обошлось несправедливо. Ничто не разрушает готовность к сотрудничеству так, как разрушает чувство несправедливости. В случае нашей маленькой страны готовность общества к сотрудничеству имеет решающее значение как с точки зрения глобальной конкуренции, так и с точки зрения выживания как нации.
Основополагающими принципами социал-демократии были и всегда будут такие вопросы как забота о каждом, образование, здоровье народа и равные возможности, но только этого недостаточно. Целью каждой партии для реализации своей политики должна быть победа на выборах, поэтому круг обсуждаемых тем партии, готовой в будущем сформировать правительство, должен быть шире. Социал-демократы должны иметь четкое видение экономической и трудовой политики, потому что неупорядоченные экономические отношения порождают неравенство населения, а сбалансированная экономическая политика является основой общества в целом.
Решения кроются в сотрудничестве
Проведенный в сотрудничестве с частным сектором ”Прыжок тигра” стал историей успеха, которая вывела наши технологические предприятия на мировую арену. Мы не можем взвалить и следующий скачок в развитии общества только на плечи предпринимателей или государства. Реальный прогресс страны будет достигнут в сотрудничестве с профсоюзами, союзами предпринимателей, вузами и неправительственными организациями. У нас общие проблемы, и решения должны быть соответствующие.
Например, сейчас часто кажется, что ”зеленый поворот” и борьба с изменением климата — это приказ Брюсселя и принудительная необходимость. Это удобный способ для политиков и бюрократов уйти от ответственности, но в реальности мы должны разработать зеленую политику, основанную на наших собственных и местных интересах, которая защищает как природу, так и людей Эстонии, а также расширяет возможности нашего сельского хозяйства и бизнеса. Зеленый поворот — это возможность создать тысячи устойчивых к изменению климата рабочих мест, способствовать региональному развитию, выращивать и производить отечественные и местные продукты питания, лучше организовать общественный транспорт и повысить благосостояние страны в более широком смысле.
Но это удастся только в том случае, если никто не останется на произвол судьбы. Бремя и стоимость изменений не должны нести исключительно шахтеры, фермеры и лесники или, например, транспортные компании — все должны будут сыграть свою роль. Зеленый переход станет делом Эстонии, если мы поставим в центр наши приоритеты, а не брюссельскую бюрократию.
Пять предложений, чтобы сделать Эстонию перспективней
Основой всего является свобода. Как партия мы смогли предотвратить разрушение демократии и попытки ущемить основные права людей. К сожалению, реальность сегодняшней Эстонии такова, что эти права и свободы для многих людей являются просто гипотетической концепцией, которой они не могут воспользоваться. Например, по Конституции каждый имеет право на здоровье, но работает ли это право на практике, если визита к врачу нужно ждать месяцами? Семья находится под защитой государства, но так ли это, если все модели семьи не имеют места в эстонском законодательстве и вытекающих из этого прав? Дом должен быть неприкосновенным, но какое это имеет значение, если безудержный рост арендной платы и цен на недвижимость делает приобретение своего дома недоступным для все большего количества людей? Чтобы обеспечить жителям права и свободы, у меня есть пять конкретных предложений.
Во-первых: минимальная зарплата — 1000 евро. Ни один человек в Эстонии, работающий на полную ставку, не должен зарабатывать меньше 1000 евро. Мы говорим не только о низком уровне дохода и соответствующем ему уровне жизни, но и о элементарном человеческом достоинстве, основанном на справедливой заработной плате.
Если мы хотим, чтобы человек ценил свою страну и общество, мы должны гарантировать ему достоинство. Сегодня многие из нас не могут понять, почему некоторые люди такие злые и ожесточенные, но у них есть причина для этого: как можно чувствовать себя ценимым и достойным, когда ваша зарплата больше похожа на издевательство?
Во-вторых: доступное жилье. На сегодняшний день цены на жилье и аренду в крупных городах и их окрестностях достигают новых рекордов. В более маленьких городах наоборот невозможно получить разумный банковский кредит на строительство нового дома, а свободных площадей либо нет, либо они не соответствуют современным стандартам жизни.
Люди должны иметь право выбирать свою работу, а не быть узниками собственной недвижимости. Поэтому важно, чтобы правительство и самоуправления могли предоставлять жилье по справедливой цене. В лучшей в мире стране по условиям работы, Дании, каждая пятая квартира является социальной, в то время как мы построили всего несколько десятков муниципальных зданий со времен восстановления независимости, потому что мы, по сути, заклеймили это решение. В то же время никто из нас ведь всерьез не подумает, что в Дании больше людей, которым трудно справиться, чем здесь. Возможность иметь стабильное жилье, собственный дом способствует лучшей и стабильной работе и семейным отношениям.
В-третьих: по Эстонии за 30 минут. Низкая заработная плата или отсутствие соответствующей квалификации работы поблизости от дома — серьезная проблема, вынуждающая людей покидать свои родные места. В настоящее время жители Эстонии тратят почти 2 миллиона рабочих часов в год только на то, чтобы добраться до работы. Это влияет на окружающую среду, производительность, а также на психическое здоровье и социальную жизнь людей. Миллионы часов, которые мы могли бы посвятить семье, работе или своей общине. Во всех своих последующих инвестициях государство должно обеспечивать более равномерное распределение экономического развития, связанных с этим выгод, и поддерживать сельские регионы, а не истощать их.
В-четвертых: один рабочий день в неделю на учебу. Наш рынок труда переживает кризис, потому что низкая заработная плата недостаточно мотивирует, и компаниям неоткуда взять квалифицированных сотрудников. Технологии все чаще заменяют рабочие места среднего класса, и в новой экономике остается все меньше и меньше места для старых навыков. В Европе мы вырвались в середину и дошли до своего стеклянного потолка. Теперь, чтобы двигаться вперед, нам нужно стать самым умным населением. Для этого требуется общественный договор, согласно которому каждый будет иметь возможность использовать один оплачиваемый день в неделю на самосовершенствование, чтобы стать более конкурентоспособными в развивающейся экономике. Обучение должно быть рутинной частью работы человека, и должно напрямую поощряться и стимулироваться государством в сотрудничестве с компаниями и учреждениями образования. Это — инвестиция, так как благодаря более высокой зарплате и добавленной стоимости, деньги, вложенные в людей, возвращаются многократно.
В-пятых: снижение налогов на рабочую силу и сбалансированная налоговая система. Если нынешняя налоговая система сохранится, богатые станут богаче, а бедные потеряют и тот скромный уровень жизни, что у них есть. Налоги — главный инструмент страны для сокращения неравенства. Эстония находится на перепутье — мы можем начать двигаться или к более равному, или к неравному обществу. Мы достигли той фазы экономического развития, когда нужно способствовать созданию новых рабочих мест, смещая акцент с налогов на рабочую силу на налоги на капитал, имущество и потребление. Чтобы в будущем у нас было больше рабочих мест со справедливой, достойной заработной платой, которые создают достаточную добавленную стоимость. Государство должно упростить создание рабочих мест. Более ценные и лучше оплачиваемые рабочие места обеспечивают создание справедливого общества.
С налоговой философией России и Южной Америки Скандинавской страной не станешь
С сегодняшней налоговой системой, которая больше похожа на российскую или южноамериканскую, мы не построим более справедливого общества. С другой стороны, скандинавская модель показала, что успешное существование небольшого национального государства обеспечивается социал-демократическим обществом, в котором каждый чувствует себя ценным. Цель Социал-демократической партии должна состоять в том, чтобы доказать это и в Эстонии.
Сто лет назад социал-демократы придали Эстонской Республике современный вид, когда в Учредительном собрании были приняты законы, которые в то время были слишком новаторскими для большей части остального мира. В их числе распространение избирательных прав на женщин, раздача земли помещиков крестьянам и бесплатное школьное образование. Сегодняшние и грядущие времена не менее переломные, чем столетие назад, и Социал-демократической партии пора прийти в форму.
Нам нужно найти смелость, амбиции и решения, чтобы доказать себе и всему народу Эстонии, что более справедливое общество обеспечит более дееспособное государство и более успешную экономику. Моя цель как кандидата в председатели партии — восстановить веру партии в себя и тем самым восстановить веру избирателей в нас. Для этого мы должны придерживаться наших ценностей, выстраивать программу с ясным видением и практическим мышлением, а также ставить перед собой амбиции, достойные партии, готовой формировать будущее Эстонии.