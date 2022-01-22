Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

"Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале", — сказал собеседник агентства.

В середине января газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что визит Трасс, вступившей в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года, может состояться уже в начале февраля. При этом посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что посольство РФ в Великобритании не получало официального обращения относительно визита Трасс в Москву.