Управа Ласнамяэ поможет товариществам создать новые парковочные места

”Благодаря поддержке программы ”Дворы в порядок” десятки квартирных товариществ в Ласнамяэ внесли свой вклад в развитие городского пространства. Гибкие условия позволяют товариществу решить, на какие именно вещи оно ходатайствует о поддержке, и благодаря этому можно реализовать проекты, отвечающие нуждам жителей конкретного дома. Рекомендую товариществам воспользоваться возможностью и поближе познакомиться с программой в ходе нашего информационного семинара”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Например, в последние годы в Ласнамяэ при поддержке программы ”Дворы в порядок” созданы тротуары и парковочные места. Также товарищества повысили безопасность, установив камеры или шлагбаум. При поддержке программы также созданы детские площадки и установлены домики для мусорных контейнеров.

Инфосеминар для квартирных товариществ о возможностях программы ”Дворы в порядок” на русском языке пройдет в Teams 25 января в 17 часов, а на эстонском языке — 26 января в 17 часов. О программе расскажут Эне Падрик и Лиа Калпус из таллиннского департамента городского имущества.

В 2022 году действующие в Таллинне квартирные товарищества могут ходатайствовать о субсидиях для благоустройства дворовых территорий в объеме до 70% от стоимости проекта. Максимальная сумма одной субсидии для одного товарищества составляет 16000 евро в год и 40000 евро для одного двора. При этом, для получения субсидии ходатайство с необходимыми документами следует представить до начала работ. Денежную субсидию выделяют после того, как объект готов и был представлен отчет о расходах. Ходатайства принимаются до 1 марта.