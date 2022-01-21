"Когда дипломаты говорят, пушки молчат". Что думают эксперты об очередных переговорах России и США

Русская служба Би-би-си спросила российских и западных экспертов, значит ли это, что у дальнейших переговоров есть перспективы и чего вообще ждать от дальнейших контактов между странами.

Что говорили Лавров и Блинкен

Еще перед началом переговоров Лавров и Блинкен сошлись в том, что ни одна из сторон не ждет от них прорыва. Оба дипломата считают, что за одну встречу разногласия между странами решить не удастся. В то же время они отметили, что рады друг друга видеть и намерены продолжать диалог.

Уже после переговоров, которые продолжались полтора часа, министры дали раздельные пресс-конференции.

Первую из них провел Лавров. Он в очередной раз заявил, что Россия, вопреки опасениям США, не собирается нападать на Украину. По словам министра, российская сторона никогда не угрожала украинскому народу.

Помимо этого Лавров отметил, что в ходе переговоров представители США в очередной раз пытались "поставить Украину во главу угла всего этого процесса". Сам он согласен с тем, что этот вопрос требует пристального внимания, но считает, что не стоит сводить к нему всю проблему европейской архитектуры безопасности.

Встречу с Блинкеном российский министр назвал промежуточной. По его словам, США согласились на следующей неделе дать письменный ответ на российские предложения в области безопасности. После этого министры планируют встретиться еще раз. На вопрос, будет ли ответ США опубликован, Лавров ответил, что сам он выступает за публикацию документа, но сделать это можно будет только с согласия американской стороны.

В свою очередь Блинкен на своей пресс-конференции в очередной раз повторил, что основное требование России — отказ от расширения НАТО на восток — не может быть выполнено, так как оно будет означать отказ от политики открытых дверей, которой придерживается альянс.