В Ласнамяэ откроются новые пункты приема опасных отходов

В последние выходные месяца, 29 января, будет открыт еще один такой пункт в Ласнамяэ, он будет расположен на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. Прием опасных отходов также будет вестись по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов.

”Радостно, что три четверти таллинцев уже сейчас сортируют опасные отходы. Открытие новых пунктов приема сделает процесс сдачи опасных отходов более удобным и простым, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. — Опасные отходы, оказавшись в неположенном месте, могут нанести вред здоровью людей, их имуществу или окружающей среде. Однако в них зачастую содержатся ценные металлы и химикаты, которые могут получить новую жизнь, отправившись на переработку. Собирая и перерабатывая такие отходы, мы снижаем необходимость в добыче природных ископаемых”.

С начала января прием опасных отходов проходит также в пункте по адресу Мустйыэ, 40, в Кристийне. С апреля прошлого года такие пункты открыты в Кесклинне, на парковке у перекрестка улиц Висмари и Тоомпуйестеэ, а также на парковке на перекрестке улиц Вяйке-Раннавярава и Раннамяэ теэ.

В пункты приема опасных отходов можно сдать батарейки и аккумуляторы, старые лекарства, лампочки, огнетушители, моторное и пищевое масло, а также остатки бытовой химии. Также принимаются испачканные химикатами предметы или банки из-под краски. Пункты открыты в выходные дни с 10 до 15 часов. Сдать опасные отходы могут жители Таллинна, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (например, водительские права или ID-карту).

Кроме того, опасные отходы принимают во всех расположенных в Таллинне пунктах сбора отходов: в Пяэсклюла на улице Раба, 40, в Рахумяэ на Рахумяэ теэ, 5а, а также по адресу Пальяссааре пыйк, 5, на Пальяссаареэ, и на Ристиайа теэ, 8, в Пярнамяэ. Пункты не обслуживают предприятия и учреждения, поэтому при необходимости сдать опасные отходы в большом количестве, их нужно передать на переработку на специализирующееся на такой услуге предприятие с разрешением от департамента защиты окружающей среды.