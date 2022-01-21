Зимние виды
21.01.2022, 18:06

В женской индивидуальной гонке в Антхольце французско-шведский пьедестал. Эстонка Туули Томингас — 23-я

 
Tuuli Tomingas tuli Eesti meistriks.
Foto: Jassu Hertsmann
В итальянском Антхольце состоялась индивидуальная биатлонная гонка среди женщин. Победу одержала француженка Жюстин Бреза.

На втором месте также представительница Франции — Джулия Симон. Третье — у шведки Моны Брорсон.

Лучшая из эстонских "стреляющих лыжниц", Туули Томингас, заняла 23 место, допустив три промаха на четырех рубежах. Йоханна Талихярм, также с тремя промахами, только 54-я. Сюзан Куэльм промахнулась пять раз и на 70-й строчке, Регина Оя шесть раз не попала по мишеням и заняла 83 место.

Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина — десятая.

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