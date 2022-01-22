За рубежом
22.01.2022, 21:26

Нападение России на Украину: экс-политик анализирует шесть возможных сценариев

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Филипс Ластовскис
rus.delfi.lv
ФОТО: AP / Scanpix
США и европейские партнеры должны готовиться к возможному нападению России на Украину. Необходимо принимать сиюминутные экономические, дипломатические и военные решения, а также оказывать помощь Украине и ее жителям в гуманитарной сфере и разведывательной деятельности; укреплять восточную границу НАТО. Об этом сообщают самые влиятельные международные аналитические центры по вопросам безопасности. В статье вашингтонского Центра стратегических и международных исследований представлены шесть сценариев возможного нападения России.

Delfi предложил оценить эти варианты одному из самых опытных украинских государственных деятелей, который теперь работает в частном секторе — Олегу Рыбачуку, а также исследователю Немецкого фонда Маршалла США Максиму Милта.

Сообщение подготовили два автора: бывший офицер парамилитарных операций Центрального разведывательного управления с 31-летним стажем Филип Василевски, а также Сет Джонс, вице-президент CSIS, который в прошлом году написал книгу "Three Dangerous Men: Russia, China, Iran, and the Rise of Irregular Warfare". Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвес об исследовании высказался лаконично: "Эта длинная статья, включающая детально разработанные возможные сценарии — обязательна к прочтению всем, кто интересуется, к чему в дальнейшем может привести нападение России на Украину". Полная версия статьи доступна по этой ссылке.

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