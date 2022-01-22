22.01.2022, 21:26
Нападение России на Украину: экс-политик анализирует шесть возможных сценариев(6)
ФОТО: AP / Scanpix
США и европейские партнеры должны готовиться к возможному нападению России на Украину. Необходимо принимать сиюминутные экономические, дипломатические и военные решения, а также оказывать помощь Украине и ее жителям в гуманитарной сфере и разведывательной деятельности; укреплять восточную границу НАТО. Об этом сообщают самые влиятельные международные аналитические центры по вопросам безопасности. В статье вашингтонского Центра стратегических и международных исследований представлены шесть сценариев возможного нападения России.