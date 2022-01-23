Казахский фигурист: из-за ситуации в Алматы приходится тренироваться в Москве
Ты доволен своим пятничным выступлением?
Этим выступлением да, доволен. Все, что запланировали — получилось выполнить.
А почему ты решил заниматься фигурным катанием?
Меня в этот спорт мама привела, именно она помогла мне полюбить фигурное катание. Плюс тогда у нас тренер мужчина был, это тоже повлияло.
А где тренируешься сейчас?
Сейчас мы тренируемся в Москве, потому что в Алматы не совсем стабильно. Но в основном я тренируюсь в Казахстане.
А как вообще обстоят дела с фигурным катанием в Казахстане?
Оно развивается, но пока что не на таком уровне, как хотелось бы. Хотя со временем все возможно. Финансово государство помогает заниматься этим спортом, да еще как.
Ты тренируешься с российским тренером. Доволен?
Да, очень хороший тренер, понимающий.
Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
Хотелось бы поехать на юниорский чемпионат мира и там выступить на приличном уровне. А на Олимпиаду у нашей страны квоты нет.