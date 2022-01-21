Разведка Украины сообщила о переброске танков из России в Донбасс

Россия в последние недели укрепляет вооруженную группировку в сепаратистских районах Донбасса и активно вербует наемников, которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в непризнанные Донецкую и Луганскую "народные республики" ("ДНР" и "ЛНР"), сообщило главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны Украины в соцсети Facebook в пятницу, 21 января.

С начала января Россия тайно завезла в "ДНР" и "ЛНР" железнодорожным и автомобильным транспортом более 7000 тонн горючего, "несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", Россия также развернула на своей территории сеть вербовочных центров для отправки наемников в Донбасс, говорится в сообщении.

В то же время сепаратисты утверждают, что Украина перебросила в Донбасс восемь реактивных систем "Смерч" и "Ураган". В "ДНР" заявляют, что Киев готовится к "развязыванию активных боевых действий" в регионе, а украинская армия готовит "диверсионные акты вблизи линии соприкосновения сторон".

Запад угрожает России беспрецедентными санкциями

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас происходит "накачка Украины вооружениями". В начале января американский телеканал CNN сообщил, что Белый дом одобрил военную помощь Украине на 200 млн долларов, в рамках которой стране будет передана радарная система и морское оборудование.

Россия стянула к границе Украина до 100 тысяч военнослужащих. Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

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