Как сделать себе плоский живот? Топ-5 советов от фитнес-блогера

Красивый живот – это на 80% результат правильного питания, и только на 20% результат тренировок. Развитые мышцы пресса оберегают поясницу от травм. Кстати, стоит иметь в виду, что мышцы пресса бывают прямые и косые, а никак не верхние и нижние. Прямая мышца живота одна, и, качая пресс, вы прорабатываете ее всю. Помните также, что электронные стимуляторы не могут заставить мышцы работать так, чтобы они восприняли это как тренировку. Никакие модные девайсы не заменят вам старые добрые скручивания.

Осанка. Неправильная позиция спины, округлённые плечи и слабые мышцы спины - первая причина выпирающего животика. Делаю упражнения для осанки ежедневно. Это займёт у вас всего 5 минут

Удивляй. Не стоит забывать, что пресс – такая же мышца как и любая другая, и она привыкает к упражнению. Поэтому следует всегда менять упражнения на пресс, чтобы удивлять мышцы

Напрягай. Один из главных секретов идеальных скручиваний — это постоянное напряжение мышц живота. Если вы игнорируете необходимость напряжения мышц в фазе покоя, то вы пропускаете половину упражнения Следите за тем, чтобы ваш пресс находился в напряжении во время выполнения всего упражнения — и в момент скручивания, и при возвращении в исходное положение

Дыши. При упражнении на пресс очень важно дыхание, благодаря ему можно сосредоточиться на работе мышцы. Делая скручивание, производите полный выдох освобождая лёгкие и включая в работу диафрагму.

Приседай. Пресс работает даже тогда, когда мы выполняем базовые упражнения, такие как присед, становая тяга, выпады и так далее. Помните, что имея диастаз, стоит отказаться от проработки прямых мышц живота.

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