СПИСОК | Кто представит Эстонию на Олимпиаде-2022?

"Этим составом можно быть довольным. На прошлой Олимпиаде мы были представлены в шести дисциплинах, в этом году в восьми, плюс у нас дебют во фристайле", — сказал спортивный директор Олимпийского комитета Марти Раю. Он добавил, что наших спортсменов будет поддерживать 30 человек из Олимпийского комитета.