СПИСОК | Кто представит Эстонию на Олимпиаде-2022?
На Олимпиаду в Пекин поедут 26 спортсменов сборной Эстонии в восьми дисциплинах.
Состав сборной Эстонии:
Фристайл: Келли Сильдару
Фигурное катание: Эва-Лотта Кийбус, Александр Селевко
Лыжное двоеборье: Кристьян Ильвес
Конькобежный спорт: Мартен Лийв
Лыжные гонки: Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес, Татьяна Маннима, Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма
Горные лыжи: Кейтлин Вестерстейн, Тормис Лайне
Биатлон: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна
Прыжки с трамплина: Артти Айгро, Кевин Мальцев
"Этим составом можно быть довольным. На прошлой Олимпиаде мы были представлены в шести дисциплинах, в этом году в восьми, плюс у нас дебют во фристайле", — сказал спортивный директор Олимпийского комитета Марти Раю. Он добавил, что наших спортсменов будет поддерживать 30 человек из Олимпийского комитета.
"Спортсмены будут жить в трех разных деревнях. Методы борьбы с коронавирусом уже строже, чем на летних Олимпийских играх в Токио, но мы к этому готовы", — уточнил он.
Предыдущее количество участников на зимних Олимпиадах от Эстонии: 1992 год — 20 спортсменов, 1994 — 26, 1998 — 20, 2002 — 17, 2006 — 26, 2010 — 30, 2014 — 25, 2018 — 22.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Китае.