Собрать материалы и передать их в правоохранительные органы. Новый председатель Нарвской горуправы намерен жестко бороться с коррупцией в городе

В Нарве есть коррупция?

Да, безусловно. Она была, есть и остается. С этим придется бороться, это надо искоренять.

Какими методами?

Всеми возможными. Я прекрасно понимаю, что в системе, которая была выстроена за 20 лет, кормится огромное число людей. И огромное число людей может оказаться крайне недовольным в результате перестройки. Для многих, например, спортсменов, это очень тяжелая ситуация. Омерта — в мафиозных структурах ”кодекс чести”, запрещающий, среди прочего, сотрудничество с властями, не позволяет даже очень хорошим и честным людям открывать рот и говорить про откаты, про связи и так далее.

Спортсмен должен заниматься спортом, а не думать о том, как обеспечить себе поездки и т. д. А бизнесмены должны участвовать в конкурсах честно и открыто, не выясняя заранее, кто, где кушает, чтобы заведомо получать подряды.

Для этого надо использовать очень простое оружие — открытые конкурсы, открытую информацию. Безусловно, очень важно разбираться в людях. Вот новая команда Катри Райк в горсобрании. Насколько нам удастся отобрать именно тех, кто действительно хочет работать и в состоянии принести что-то новое и полезное?

Я не скидываю со счетов и своих бывших коллег из правоохранительного цеха. Я надеюсь, что они тоже будут вести свою работу параллельно и помогут в этом вопросе — избавиться от старой системы.