Нийнистё и Путин снова поговорили по телефону — финский президент подчеркнул важность сохранения мира в Европе(3)
Президент Финляндии Саули Нийнистё снова провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Yle.
В сообщении Канцелярии президента говорится, что главы государств долго и обстоятельно говорили о геополитике, в том числе о безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Президент Нийнистё выразил серьезную озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул важность сохранения мира в Европе. Также он указал на необходимость найти решение конфликта через диалог.
Также президент Нийнистё отметил, что Финляндия является полностью суверенным государством в вопросах политики безопасности.
Телефонный разговор состоялся по инициативе финского президента.
Ранее на этой неделе президент Нийнистё поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Тогда разговор состоялся по инициативе американского президента.