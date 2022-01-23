РЕЦЕПТ | Ризотто: восхитительное блюдо из минимума продуктов
Ризотто — удивительное итальянское изобретение. Это вкусное и сытное блюдо можно приготовить, даже если дома ничего нет. Ну как ничего, вам, конечно, понадобиться рис для ризотто сорта арборио или других подходящих. Луковица, пара зубчиков чеснока, сливочное масло, и немного твердого сыра — в идеале это пармезан, но можно заменить на аналоги. Осталось недопитое белое вино — тоже пригодится, но можно и без него.
Дальше уже вас ограничивает только ваша фантазия. В ризотто можно добавить сушеные грибы — их надо заранее замочить в холодной воде на пару часов. Отличное ризотто получается с лисичками и любыми лесными грибами, причем надо их совсем немного — отличный вариант, когда вы нашли один красивый белый на лесной прогулке.
Креветки и цуккини — отличное сочетание для ризотто. Добавки могут быть разными, главное соблюдать технологию и не бояться экспериментов!
Итак, растопите на сковороде хороший кусок сливочного масла, грамм 50, долейте чуть оливкового или растительного масла и на слабом огне обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Потом всыпьте туда пару горстей риса для ризотто. Рис не промывать! На нем должна остаться рисовая пыль. Все это обжаривайте до тех пор, пока рис не поменяет цвет на плотно-матовый белый, а лук не станет мягким — смотрите, чтобы лук не горел!
Есть вино? Влейте полстакана и подождите минут 5-10, чтобы алкоголь выпарился, а аромат — остался.
Дальше вам понадобиться бульон, куриный или овощной. Замороженный бульон в таких случаях очень выручает. Если у вас его нет, можно просто налить в кастрюлю воды, бросить туда луковицу и морковь петрушку-сельдерей, что у вас, и пусть оно варится, пока вы режете лук для вашего ризотто. Впрочем, можно обойтись просто кипящей водой.
Жидкость — бульон или воду, нужно подливать небольшими частями, чтобы ризотто не пригорало, но и не плавало в воде. Постоянно помешивайте! На этом этапе можно добавить ваш основной ингредиент. Если это грибы — кладите пораньше, нежные креветки — чуть позже.
Варите до состояния аль денте. Добавляйте соль-перец по вкусу. Рисинки должны увеличиться в размере, но оставаться чуть твердыми внутри. Лучше чуть не доварить и внимательно следить — ризотто переваривается очень быстро и внезапно. Готовится оно 20-30 минут. Да, это не то блюдо, которое можно поставить на огонь и забыть, придется за ним следить. Если не хотите, лучше приготовьте что-то другое.
На последнем этапе в горячее ризотто мы кладем нарезанное кубиками сливочное масло (не жадничаем, тут как в поговорке — кашу маслом не испортишь), всыпаем наш тертый твердый сыр и активно размешиваем. Все! Ризотто готово, приятного аппетита.
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