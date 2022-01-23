РЕЦЕПТ | Ризотто: восхитительное блюдо из минимума продуктов

Ризотто — удивительное итальянское изобретение. Это вкусное и сытное блюдо можно приготовить, даже если дома ничего нет. Ну как ничего, вам, конечно, понадобиться рис для ризотто сорта арборио или других подходящих. Луковица, пара зубчиков чеснока, сливочное масло, и немного твердого сыра — в идеале это пармезан, но можно заменить на аналоги. Осталось недопитое белое вино — тоже пригодится, но можно и без него.

Дальше уже вас ограничивает только ваша фантазия. В ризотто можно добавить сушеные грибы — их надо заранее замочить в холодной воде на пару часов. Отличное ризотто получается с лисичками и любыми лесными грибами, причем надо их совсем немного — отличный вариант, когда вы нашли один красивый белый на лесной прогулке.

Креветки и цуккини — отличное сочетание для ризотто. Добавки могут быть разными, главное соблюдать технологию и не бояться экспериментов!

Итак, растопите на сковороде хороший кусок сливочного масла, грамм 50, долейте чуть оливкового или растительного масла и на слабом огне обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Потом всыпьте туда пару горстей риса для ризотто. Рис не промывать! На нем должна остаться рисовая пыль. Все это обжаривайте до тех пор, пока рис не поменяет цвет на плотно-матовый белый, а лук не станет мягким — смотрите, чтобы лук не горел!

Есть вино? Влейте полстакана и подождите минут 5-10, чтобы алкоголь выпарился, а аромат — остался.

Дальше вам понадобиться бульон, куриный или овощной. Замороженный бульон в таких случаях очень выручает. Если у вас его нет, можно просто налить в кастрюлю воды, бросить туда луковицу и морковь петрушку-сельдерей, что у вас, и пусть оно варится, пока вы режете лук для вашего ризотто. Впрочем, можно обойтись просто кипящей водой.

Жидкость — бульон или воду, нужно подливать небольшими частями, чтобы ризотто не пригорало, но и не плавало в воде. Постоянно помешивайте! На этом этапе можно добавить ваш основной ингредиент. Если это грибы — кладите пораньше, нежные креветки — чуть позже.