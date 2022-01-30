РЕЦЕПТ | Сливочный лосось по-тоскански

Обжаренное филе лосося в сливочном соусе, приготовленном на ароматном чесночном масле с шпинатом и вялеными на солнце томатами. Вы не представляете как легко, быстро и просто приготовить лосося таким образом!

Ингредиенты:

3-4 порции филе лосося

2 чайные ложки оливкового масла

2 столовые ложки сливочного масла

5 зубчиков чеснока, мелко нарезанных

1 маленькая луковица, нарезанная кубиками

80 мл овощного бульона или белого вина

150 г консервированных вяленых помидоров (вес без масла), нарезанных

300 мл жирных сливок

Соль и перец по вкусу

3 чашки молодых листьев шпината

1/2 стакана тертого пармезана

Для сервировки: 1 столовая ложка свежей петрушки, нарезанной

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Приправьте филе лосося с обеих сторон солью и перцем и обжарьте на горячей сковороде по 5 минут с каждой стороны или до готовности по вашему вкусу. Когда филе лосося будет готово, снимите его со сковороды и отложите в сторону.

В той же сковороде растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и жарьте до появления аромата (около одной минуты). Добавить лук и жарить, помешивая, до прозрачности. Добавьте вяленые помидоры и жарьте 1-2 минуты, чтобы они отдали свой аромат. Наконец, влейте овощной бульон (или белое вино) и дайте соусу немного выпариться.

Уменьшите огонь до минимума, добавьте густые сливки и доведите до слабого кипения, время от времени помешивая. Приправьте сливочный соус солью и перцем по своему вкусу.

Добавьте молодой шпинат и дайте ему завянуть в соусе, затем добавьте пармезан. Дайте сливочному соусу кипеть еще минуту, пока сыр не расплавится.

Верните обжаренное филе лосося обратно в сковороду и доведите до готовности, если не сделали это когда обжаривали.

При сервировке посыпать петрушкой и полить соусом каждое филе. Подавайте с приготовленными на пару овощами, рисом из цветной капусты, рисом басмати или пастой. Начинайте наслаждаться!

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