РЕЦЕПТ | Сливочный лосось по-тоскански
Обжаренное филе лосося в сливочном соусе, приготовленном на ароматном чесночном масле с шпинатом и вялеными на солнце томатами. Вы не представляете как легко, быстро и просто приготовить лосося таким образом!
Ингредиенты:
3-4 порции филе лосося
2 чайные ложки оливкового масла
2 столовые ложки сливочного масла
5 зубчиков чеснока, мелко нарезанных
1 маленькая луковица, нарезанная кубиками
80 мл овощного бульона или белого вина
150 г консервированных вяленых помидоров (вес без масла), нарезанных
300 мл жирных сливок
Соль и перец по вкусу
3 чашки молодых листьев шпината
1/2 стакана тертого пармезана
Для сервировки: 1 столовая ложка свежей петрушки, нарезанной
Приготовление:
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Приправьте филе лосося с обеих сторон солью и перцем и обжарьте на горячей сковороде по 5 минут с каждой стороны или до готовности по вашему вкусу. Когда филе лосося будет готово, снимите его со сковороды и отложите в сторону.
В той же сковороде растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и жарьте до появления аромата (около одной минуты). Добавить лук и жарить, помешивая, до прозрачности. Добавьте вяленые помидоры и жарьте 1-2 минуты, чтобы они отдали свой аромат. Наконец, влейте овощной бульон (или белое вино) и дайте соусу немного выпариться.
Уменьшите огонь до минимума, добавьте густые сливки и доведите до слабого кипения, время от времени помешивая. Приправьте сливочный соус солью и перцем по своему вкусу.
Добавьте молодой шпинат и дайте ему завянуть в соусе, затем добавьте пармезан. Дайте сливочному соусу кипеть еще минуту, пока сыр не расплавится.
Верните обжаренное филе лосося обратно в сковороду и доведите до готовности, если не сделали это когда обжаривали.
При сервировке посыпать петрушкой и полить соусом каждое филе. Подавайте с приготовленными на пару овощами, рисом из цветной капусты, рисом басмати или пастой. Начинайте наслаждаться!
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