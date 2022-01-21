21.01.2022, 11:10
Россия — за равенство полов. Поэтому знаменосцев на Олимпиаде будет двое
Фото: Scanpix, ANTON VAGANOV
У сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет два знаменосца, сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
”У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.
С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии”, — сказал Поздняков.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля.