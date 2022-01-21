Россия — за равенство полов. Поэтому знаменосцев на Олимпиаде будет двое

”У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.

С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии”, — сказал Поздняков.