"Русское Радио" — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке(2)
Cогласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor*, самой популярной коммерческой русскоязычной радиостанцией Эстонии является ”Русское Радио”, аудитория которого составляет 79 000 слушателей в неделю.
Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с июля по декабрь 2021 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
Русское Радио — 79 000
Народное Радио — 77 000
SKY Радио — 74 000
Юмор FM — 62 000
DFM — 56 000
Радио Волна — 29 000
Среди более молодой аудитории позицию лидера занимает SKY Радио. В неделю SKY Радио отдают предпочтение 59 000 слушателей в возрасте от 20 до 55 лет.
Слушатели в возрасте от 20 до 55 лет продемонстрировали свои симпатии следующим образом:
SKY Радио — 56 000
Народное Радио — 49 000
DFM — 49 000
Русское Радио — 47 000
Юмор FM — 32 000
Радио Волна — 19 000
*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 июля по 31 декабря 2021 года.