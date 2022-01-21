"Русское Радио" — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке

Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с июля по декабрь 2021 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

Русское Радио — 79 000

Народное Радио — 77 000

SKY Радио — 74 000

Юмор FM — 62 000

DFM — 56 000

Радио Волна — 29 000

Среди более молодой аудитории позицию лидера занимает SKY Радио. В неделю SKY Радио отдают предпочтение 59 000 слушателей в возрасте от 20 до 55 лет.

Слушатели в возрасте от 20 до 55 лет продемонстрировали свои симпатии следующим образом:

SKY Радио — 56 000

Народное Радио — 49 000

DFM — 49 000

Русское Радио — 47 000

Юмор FM — 32 000

Радио Волна — 19 000

*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 июля по 31 декабря 2021 года.