Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок оружия в Украину

Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании", сообщила пресс-секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией.

Ранее эстонские власти заявили, что намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Артиллерийские орудия были выпущены еще в ГДР, а в 1990-е годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.

ФРГ отказывается поставлять Украине оружие

Официальный Берлин неоднократно отказывался поставлять Украине вооружение в свете напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция властей ФРГ такова — летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Отказ Берлина относится и к оборонительному вооружению, если его можно использовать в качестве летального.

Между тем Латвия в связи с угрозой российского вторжения в Украину изъявила готовность поставить Киеву летальные и нелетальные вооружения. А США разрешили странам Балтии и Великобритании поставлять Украине американское вооружение из собственных запасов.

Российские войска у границ Украины

В последние месяцы напряженность в отношениях между странами Запада и Россией значительно возросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.