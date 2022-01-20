Россиянин Бабиков сенсационно победил на Кубке мира по биатлону, но на Олимпиаду его не взяли. Не достоин?

Сенсационно завершилась индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Победу одержал давно списанный со счетов в российской команде Антон Бабиков, не допустив ни промаха и показав отличный лыжный ход.

Бабиков был включен в олимпийскую команду России только как второй запасной, то есть его шансы принять участие в гонках почти равны нулю. Но теперь российским тренерам придется поломать голову о составе, и это приятная головная боль.