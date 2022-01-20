Россиянин Бабиков сенсационно победил на Кубке мира по биатлону, но на Олимпиаду его не взяли. Не достоин?(1)
Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, эстонец Рене Захна — 24-й.
Сенсационно завершилась индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Победу одержал давно списанный со счетов в российской команде Антон Бабиков, не допустив ни промаха и показав отличный лыжный ход.
Бабиков был включен в олимпийскую команду России только как второй запасной, то есть его шансы принять участие в гонках почти равны нулю. Но теперь российским тренерам придется поломать голову о составе, и это приятная головная боль.
Бронзу также завоевал россиянин — Карим Халили. Лучший из эстонских биатлонистов, Рене Захна, занял 24 место, с двумя промахами. Калев Эрмитс — 48-й, Райдо Ранкель — 86-й,