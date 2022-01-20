Команда Навального показала сотни фотографий из "дворца Путина". Интерьеры почти в точности совпадают с 3D-визуализацией из расследования

В оригинальном расследовании, которое вышло год назад, интерьеры помещений были смоделированы с помощью компьютерной графики — на основе имевшихся у авторов фильма чертежей здания и каталогов мебели.

Авторы нового фильма отметили, что в большинстве случаев показанные год назад 3D-модели с высокой точностью совпадают с реальными интерьерами дворца. Команда Навального не уточнила, когда и каким образом были сделаны фотографии — отметив лишь, что это было до того, как ”Россия 1” выпустила репортаж из резиденции, где показывалось, что там идет ремонт.