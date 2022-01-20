20.01.2022, 12:51
ФОТОНОВОСТЬ | Самокат Bolt припарковали в туалете(7)
Фото читателя
В социальных сетях опубликовали фото с самокатом в крайне необычном месте.
Читатели RusDelfi сообщили, что самокат Bolt припарковали прямо в общественном туалете. Скорее всего, фото сделано в центре Таллинна.
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