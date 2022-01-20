ФОТОНОВОСТЬ | Самокат Bolt припарковали в туалете

Читатели RusDelfi сообщили, что самокат Bolt припарковали прямо в общественном туалете. Скорее всего, фото сделано в центре Таллинна.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.