В Иране повесят 26-летнего боксера, протестовавшего против повышения цен на бензин

Тогда власти Ирана в два раза подняли цены на бензин и поставили жесткое условие — после покупки 60 литров за один месяц цена возрастала еще вдвое. Это вызвало волнения по всей стране, а Вафаеи-Сани, как считает суд, участвовал в разрушении и поджоге правительственных зданий.

Молодой человек был арестован в феврале 2020 года и провел два года в тюрьме города Мешхед, чемпионом которого становился — прежде чем был вынужден прервать карьеру из-за задержания.

В 20 городах Ирана произошли масштабные акции, были зафиксированы разрушения и стычки протестующих с полицейскими. Люди кричали ”Смерть диктатору!” и сжигали портреты аятоллы Али Хаменеи — главы государства, который является одновременно религиозным и политическим лидером, чья власть превосходит полномочия действующего президента страны.