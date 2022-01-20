Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола

Два видеоролика, опубликованные фракцией ЕНП в социальных сетях перед избранием Метсолы, показывают, как сама мальтийка хочет, чтобы ее воспринимали. Как женщину, вдохновленную женщинами и вдохновляющую других. Как мать четверых мальчиков, которой удается заниматься семьей и карьерой. Как бойца, который не сдается, когда во что-то верит.

Мальтийский политик стала первым представителем самого маленького государства ЕС , занявшим этот пост, а также самым молодым спикером в истории ЕП. И только третьей женщиной, возглавившей Европарламент. До нее председателями законодательного и представительного органа Евросоюза были две француженки — Симона Вейль и Николь Фонтен. Европарламент избирается каждые пять лет 450 миллионами граждан стран-членов ЕС.

Метсола, чья "Партия националистов" (мальтийская консервативная христианско-демократическая партия) входит во фракцию ЕНП, казалась очевидным кандидатом, поскольку представители различных политических сил в Европарламенте ее уважают и считают, что она наводит мосты. Дэвид Каса, один из коллег Метсолы по партии и тоже депутат ЕП, называет то, что многие в ней ценят: "Мы привыкли к разногласиям и кризисам. Взлет и популярность Роберты показывают, что по-прежнему можно проводить политику взаимодействия".

18 января депутаты Европарламента избрали ее своим председателем — в день 43-летия Метсолы. И хотя избрание можно считать хорошим подарком ко дню рождения, неожиданностью для мальтийского политика оно не стало. Три крупнейшие фракции в Европарламенте — консервативная Европейская народная партия (ЕНП), Альянс социал-демократов и либеральная фракция "Обновить Европу " — запланировали, что представитель консерваторов займет этот пост в середине срока каденции депутатов, то есть через два с половиной года.

Роберта Метсола и ранее ясно давала понять, что Евросоюз для нее не сложная бюрократическая конструкция, а настоящая страсть. Не объединение государств, постоянно сотрясаемых кризисами, а институт, продвигающий европейские ценности и поощряющий энтузиазм проекта, рожденного из пепла Второй мировой войны. Теперь у консервативного политика из Мальты появился шанс доказать, что за ее словами следуют дела.

И действительно, она знает, что значит потерпеть неудачу. Метсоле удалось пройти в Европарламент в 2013 году после двух неудачных попыток. Однако с тех пор дела у нее быстро пошли в гору. С 2020 года она была зампредседателя парламента. Как член комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам она защищала право на убежище в ЕС. После убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции Метсола неоднократно призывала правительство Мальты отстаивать свободу прессы и бороться с коррупцией.

Дэвид Каса, который описывает Метсолу как одного из своих ближайших друзей, сказал DW, что знает ее со времен учебы в университете. По его словам, честолюбие и целеустремленность отличают ее и по сей день. Каса и Метсола возглавили кампанию, которая в конечном счете привела к вступлению Мальты в ЕС в 2004 году. Метсола любит вспоминать, что именно из-за этой цели она стала увлекаться политикой — и меньше времени проводить в университетской библиотеке с юридической литературой.

В Европарламенте многие проголосовали за нее из-за качества, которое консервативный депутат из Греции Стелиос Кимпуропулос описал как "достаточную порцию смелости, чтобы быть лицом открытого внешнему миру и сильного парламента". Поскольку Европарламенту зачастую нелегко отстаивать свои интересы перед другими институтами ЕС — Европейским советом и Еврокомиссией, — смелость, безусловно, является чертой характера, которая может помочь достигать поставленных целей.

Главу Европарламента критикуют за отношение к абортам



Хотя Метсола считается консенсусным кандидатом, "зеленые" и фракция левых в парламенте не рады ее избранию. Отчасти из-за того, что мальтийцы ранее голосовали против резолюции, призывающей легализовать аборты во всех странах ЕС. Поскольку Метсола родом из Мальты, тут нет ничего удивительного. В этом средиземноморском островном государстве действует один из самых строгих в мире законов об абортах. Мальта также является единственной страной ЕС, полностью запретившей аборты.