Байден: в случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические санкции

Говоря о своем личном восприятии того, какими могут быть дальнейшие шаги Владимира Путина, Байден отметил: "Я не уверен, что он точно знает, что собирается делать". "Он должен что-то предпринять", — предположил американский лидер, добавив, что в ситуации с президентом РФ конкретное решение может зависеть даже от того, на "какой половине постели" тот проснется.

Американский лидер добавил, что ответ последует и в том случае, если Москва "продолжит задействовать" свои кибервозможности. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Байден признал, что среди союзников по НАТО пока нет единого мнения о том, как реагировать, если со стороны Кремля будет иметь место "незначительное вмешательство". На этот счет между партнерами "есть разногласия", констатировал глава администрации США.

Джозеф Байден предостерег, что речь будет идти о "жестких экономических последствиях". "Их (российской стороны — Ред.) банки не смогут осуществлять операции с долларами", — заявил он.

По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены, если он пойдет на этот шаг.

"Россия будет привлечена к ответственности в случае вторжения", и масштаб ответа зависит от того, что "она сделает", подчеркнул Байден. "Одно дело, если это будет незначительное вмешательство, и нам в итоге придется спорить о том, что предпринимать, а что не делать", — отметил он. "Однако если они (российская сторона. — Ред.) действительно сделают то, что на что способны… Это будет катастрофой для России, если они продолжат вторжение в Украину", — предупредил американский лидер. Такие действия Москвы будут "самым значимым по своим последствиям глобальным событием" со времен Второй мировой войны, указал он.

Президент США Джозеф Байден предупредил, что Россия заплатит "высокую цену", если пойдет на военное вторжение в Украину. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 19 января, в Белом доме на пресс-конференции, посвященной годовщине с его вступления в должность.

Комментируя дипломатические усилия Вашингтона, глава американского государства признался, что не до конца уверен в том, что российские официальные лица, с которыми вели переговоры высокопоставленные советники Белого дома, полностью проинформированы о планах Путина. "Спрашивается, знают ли те, с кем они (американские чиновники. — Ред.) разговаривают, что он собирается делать", — сказал Байден.

При этом глава администрации добавил, что cсуществует возможность проведения очередного саммита с президентом РФ для разрядки напряженности. Первая встреча Путина с Байденом прошла 16 июня 2021 года в Женеве. Позднее, 7 декабря прошлого года, состоялся видеосамммит двух лидеров.

Неразмещение стратегических вооружений в Украине

Выступая в Белом доме, Байден допустил возможность достижения определенных договоренностей с Москвой по вопросу о неразмещении стратегических вооружений в Украине. По словам президента США, Путин сказал ему, что ожидает двух вещей: подтверждения того, что Киев никогда не станет членом НАТО, а также того, что в Украине не будут размещены стратегические вооружения. "Мы можем к чему-то прийти по второму пункту", — предположил американский лидер, добавив, что Вашингтон будет ожидать от Москвы ответных шагов "в европейской части России".

"Вероятность вступления Украины в НАТО не слишком высока"

Вероятность присоединения Украины к НАТО в краткосрочной перспективе невысока, поскольку не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, отметил Джозеф Байден. "Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы" в вопросах демократии, добавил американский лидер. Он также подчеркнул, что союзники Вашингтона тоже должны быть готовы к приему Киева.

Белый дом: Любое пересечение войсками РФ границы Украины будет вторжением

На фоне выступления президента США письменное заявление по Украине обнародовала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, Вашингтон будет считать "новым вторжением" РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. На это последует "быстрый, жесткий и единый ответ" США и их союзников, предупредила Псаки. Она также добавила, что российская агрессия, которая не пересечет порога военных действий, включая кибератаки и парамилитаристские шаги, также будет встречена "решительным, взаимным и единым ответом" Вашингтона и его партнеров.

Ранее, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев с визитом и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и требует от США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", настаивая на сокращении американских войск и вооружений в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.