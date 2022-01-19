"Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней". Зеленский выступил с обращением к гражданам страны

”Сейчас все информационное пространство заполнено похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться уже завтра, в любой момент… А также о том, что мы якобы не готовы… Все это объединяет один логичный вопрос: а в чем собственно новость? Разве это не является реальностью уже восемь лет, разве вторжение не началось в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас?” — переводит его слова "Дождь".

Он также сказал, что сейчас Россия нападает не на территорию Украины, а на ”нервы” граждан, чтобы у них было постоянное чувство тревоги, а также на настроения инвесторов. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и не ”снимать со счетов деньги, снимать все с полок, сбрасывать знакомым и друзьям фейки и страшилки”.

Президент Украины заявил, что власти страны знают о всех возможных угрозах и понимают, как на них отвечать.

”Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, нам некуда бежать. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности… Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине”, — говорит Зеленский.

19 января Киев заявил, что Россия почти завершила наращивание сил, которые могут быть использованы для наступления. По данным Минобороны страны, Москва разместила у западной границы более 127 тысяч военных. Накануне в Белом доме сообщили, что Россия может начать нападение на Украину ”в любой момент”. До этого в Белом доме и Пентагоне утверждали, что российские власти готовятся провести провокацию для оправдания вторжения в Украину.

В Кремле неоднократно отрицали наличие планов по вторжению в Украину.